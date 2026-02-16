"Venía cansado": declaró el conductor que atropelló y mató a una joven estudiante en La Plata

Julio Cornelio Guerra Torres declaró ante la Justicia tras entregarse como el conductor que atropelló a Eugenia Carril, la joven asesinada en Villa Elvira.

El crimen de Eugenia Carril, la joven de 18 años que murió tras ser atropellada en Villa Elvira, La Plata, comenzó a esclarecerse tras la entrega del conductor que la embistió: Julio Cornelio Guerra Torres. Este lunes se realizó la indagatoria por el hecho en donde alegó que no notó que la atropelló porque “venía cansado de trabajar".

La declaración del conductor Indagado por el fiscal a cargo de la causa, Fernando Padován, el sujeto, de 41 años y nacionalidad peruana, relató: "Venía cansado de trabajar. Cabeceé dos veces. Sentí un impacto como si alguien hubiese arrojado un proyectil y, al entrar en pánico, llegué a mi casa tocando bocina. Me acosté a dormir. Al otro día, en el trabajo, al ver los daños que tenía el auto até cabos y me di cuenta que podía haber sido yo. Me contacté con una abogada y decidí entregarme".

Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona ya habían logrado identificar al auto, un Chevrolet Meriva negro, del sujeto antes de que se entregara, y era cuestión de tiempo a que dieran con él.

image Los resultados de la autopsia La autopsia practicada a Carril confirmó que la estudiante de 18 años murió por asfixia y un traumatismo encéfalo craneal grave, tras ser atropellada y abandonada en la vía pública.