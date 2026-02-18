Se filtró por qué Luciano Castro buscó ayuda urgente y se internó en rehabilitación

Paula Varela reveló en Intrusos los detalles de la charla privada donde Luciano Castro le confesó su necesidad de parar la pelota.

El hermetismo que rodeaba la reciente internación de Luciano Castro en una clínica terapéutica finalmente se rompió, dejando de lado las versiones malintencionadas y las teorías conspirativas. Tras semanas de un silencio que alimentó todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo, se reveló que el actor tomó la posta de su propia salud mental de manera voluntaria.

La razon que llevo a Luciano Castro a internarse. No se trató de un colapso repentino, sino de un plan trazado con antelación para reorganizar sus prioridades antes de encarar un año cargado de proyectos de alto perfil.

El valiente pedido de ayuda de Luciano Castro para "estar bien" Fue la periodista Paula Varela quien, desde el panel de Intrusos, arrojó luz sobre el tema al reconstruir un encuentro privado que tuvo con el protagonista días antes de que este ingresara al centro de salud. Según la panelista, Luciano Castro se mostró sumamente lúcido respecto a su cuadro: “Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”.

El motor principal de este tratamiento no sería otro que el deseo de cumplir con excelencia sus responsabilidades afectivas y profesionales. Castro tiene en agenda el rodaje de la segunda entrega de una ficción para una reconocida plataforma, proyecto para el cual estuvo trabajando codo a codo con su colega Carla Peterson.

Según lo expuesto en el ciclo de América TV, el actor fue tajante: "'Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar'". Esta determinación refleja una madurez que busca dejar atrás viejos fantasmas antes de volver al set.