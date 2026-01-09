En Sálvese Quien Pueda revelaron una nueva información sobre la conductora de Telefe.

La empresaria en el foco del escándalo. Foto: captura de video/ El Trece.

Wanda Nara y Martín Migueles son, sin lugar a dudas, los protagonistas de la farándula luego de la escandalosa separación. Todo ocurrió luego de los chats que salieron a la luz donde el empresario hablaba con Claudia Ciardone y la invitó para verse.

Yanina Latorre confirmó que la separación se dio en Punta del Este y no lo quisieron blanquear debido a que se encontraban los hijos de la conductora disfrutando con ellos las vacaciones. Una vez llegados a Buenos Aires, todo estalló por los aires.

El día jueves la mediática se presentó en los estudios de Telefe para afrontar las grabaciones de MasterChef Celebrity. Sin embargo, las cosas no estuvieron nada bien y en Sálvese Quien Pueda revelaron el dramático momento que pasó Wanda.

Wanda Nara pasó un dramático momento en MasterChef Celebrity Wanda Nara pasó un dramático momento en MasterChef Celebrity tras la separación "Me dicen que no tuvo un buen día y que estuvo acompañada todo el tiempo por algunos productores porque no la querían dejar sola. Estaba infumable, me dice una persona de ahí adentro", comentó Ximena Capristo.