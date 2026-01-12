Yanina Latorre le pagó la farmacia a Wanda Nara y este fue el polémico motivo: "Te bloqueó las..."

El paso de Yanina Latorre por las cocinas de MasterChef Celebrity no fue solo para evaluar platos. La panelista aprovechó la cercanía con Wanda Nara para ponerla contra las cuerdas en un ida y vuelta que mezcló el despecho, la pena y la complicidad de años de amistad.

La conversación subió de tono cuando Latorre , fiel a su estilo punzante, fue directo al hueso sobre el actual vínculo de Wanda con el delantero del Galatasaray. "Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?" , disparó la panelista.

Lejos de mostrarse herida, Wanda respondió con una frase lapidaria que dejó entrever el fin de una era: "No lo odio. Siento pena por la gente poco inteligente" , lanzó la empresaria, despojando al futbolista de cualquier rastro de admiración.

Ante la repregunta de Yanina sobre si lo veía feliz, Wanda fue categórica con un rotundo "No" , una postura que la propia Latorre avaló al asegurar que ella tampoco ve al delantero en un buen momento personal. "Yo fui varias veces a tu casa, fui cómplice de ese vínculo" , recordó Yanina para dar peso a sus palabras.

Tras el momento dedicado a Icardi , el clima viró hacia la nostalgia y la complicidad de los años en que Wanda se separaba de su primer marido. Yanina decidió "sacar los trapitos al sol" y recordó el nivel de exposición y desamparo que vivió Nara durante su divorcio de Maxi López.

“¿Te acordás cuando Maxi te bloqueó todas las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”, reveló Latorre ante la sorpresa de los presentes, exponiendo la delicada situación económica que atravesó la mediática en aquel entonces. Sin embargo, Wanda no se quedó callada y, con la rapidez mental que la caracteriza, retrucó con una pregunta descolocante: "¿Quién le debe más a quién, vos a mí o yo a vos?".

Para sorpresa de la audiencia, Yanina reconoció la deuda: "Yo te debo más a vos, porque ayudaste mucho a mi carrera", admitió, dejando en claro que, más allá de los préstamos en farmacias y los escándalos, ambas construyeron un vínculo de mutuo beneficio que las mantiene hoy como dos de las figuras más poderosas de la televisión argentina.