¡Lo que todos sueñan! Yanina Latorre se encontró con Lionel Messi y mostró el momento en redes

La conductora de América compartió las imágenes del encuentro que mantuvo con el capitán argentino en el predio de Inter Miami.

Yanina Latorre se encuentra pasando unas hermosas vacaciones junto a Diego Latorre y toda la familia. La conductora de América disfrutó de unos días en Nueva York y luego se tomó un avión junto a su marido para llegar a las playas de Miami.

La expanelista de LAM muestra su día a día desde que llegó a Estados Unidos y en las últimas horas sorprendió a todos al mostrar el encuentro que tuvo nada más ni nada menos que con Lionel Messi.

Yanina Latorre se encontró con Lionel Messi en Miami Yanina con Messi Yanina Latorre junto a Lionel Messi. Foto: Instagram / @yanilatorre. Todo ocurrió en el predio de Inter Miami, donde el capitán argentino los recibió con la indumentaria de entrenamiento del club y en ojotas. Yanina compartió un posteo en su Instagram y rápidamente se volvió viral.

"La emoción es total cuando lo ves! Lo amo. Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento! Es el uno adentro y fuera de la cancha!", expresó Yanina junto a las imágenes con Messi.