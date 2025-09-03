El contundente posteo de Emilia Attias sobre su supuesto embarazo

La actriz, Emilia Attias, eligió una manera particular de desmentir los rumores sobre su supuesta maternidad con su nueva pareja.

Emilia Attias, cansada de los fuertes rumores de embarazo, realizó un contundente posteo por las redes sociales para despejar dudas de sus seguidores y de la prensa. Con eso le cerró la boca a más de un periodista de chimentos.

Emilia Attias y su posteo La actriz, que actualmente está en pareja con Guillermo Freire, eligió una manera muy particular de desmentir los rumores de embarazo que circularon en las últimas semanas.

Con una foto en Instagram despejó todas las dudas. En la imagen aparecía una foto en el vidrio trasero de un auto con una frase en inglés: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocame”).

emilia attias Rumor desmentido por Emilia Attias.

Ese posteo estuvo acompañado de un carrete de imágenes y reflexiones de su día a día. Rápidamente los seguidores de Emilia Attias no dejaron pasar la ironía. La actriz jugó con el humor y de esa manera se echaron por tierra las versiones sobre su maternidad.