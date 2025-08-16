Nancy Duplaá y Carla Peterson llegan a Netflix con una serie basada en dos obras literarias

Nancy Dupláa y Carla Peterson protagonizan la nueva serie de Netflix inspirada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro.

El 2025 se perfila como un año cargado de nuevos estrenos de series y películas en Netflix, y las producciones argentinas se destacan en el catálogo global. Entre ellas, El Eternauta ha causado furor internacional, y ahora los usuarios esperan con ansias nuevas historias nacionales que sumen a esta tendencia.

La serie “El tiempo de las moscas” ya genera expectativa entre millones de suscriptores, aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada. La obra está basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, y promete capturar la atención del público con su trama intrigante y personajes fuertes.

De que trata la nueva serie de Netflix Según explicaron desde su página oficial, la historia sigue las peripecias de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando enfrentan la posibilidad de volver a delinquir. Tras aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca ( Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida, actuando con valentía pero también con cierta torpeza inevitable.

