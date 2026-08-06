Dulce de peras en barra sin azúcar: una receta con todo el sabor de la fruta facilísima
Un dulce casero que aprovecha la dulzura natural de las peras maduras, ideal para acompañar quesos o untar sobre tostadas.
El dulce de peras en barra sin azúcar es una de esas recetas tradicionales que sorprenden por su sabor delicado y su textura firme. Es ideal para acompañar quesos, untar sobre tostadas o disfrutar como un dulce casero, aprovechando todo el dulzor natural de las peras maduras. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir una barra firme y con un color más intenso: cocinar el puré de peras hasta que, al pasar una cuchara por el fondo de la olla, se forme un surco que tarde unos segundos en cerrarse. Ese es el punto justo para que el dulce solidifique al enfriarse.
FICHA
Tiempo de cocción
1 hora 20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 35 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Conservas
Ingredientes
- 1,5 kg de peras maduras
- Jugo de 1 limón
- 3 cucharadas de edulcorante apto para cocción (o a gusto)
- 10 gr de agar-agar en polvo
- 50 ml de agua
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Pasos
- Pelá las peras, retirales el corazón y cortalas en cubos.
- Colocalas en una olla junto con el jugo de limón y cociná a fuego medio hasta que estén completamente tiernas.
- Procesá las peras hasta obtener un puré liso y volvé a llevarlo a la olla. Agregá el edulcorante y la esencia de vainilla, si la utilizás.
- Cociná a fuego bajo durante 50 a 60 minutos, revolviendo con frecuencia hasta que el puré reduzca y quede bien espeso.
- El gran secreto de esta receta es esperar a que el puré haya perdido buena parte de su humedad antes de incorporar el agar-agar disuelto en los 50 ml de agua. Esto garantiza un dulce en barra firme y con un corte perfecto.
- Cociná 2 minutos más, mezclando constantemente.
- Volcá la preparación en un molde rectangular forrado con papel manteca o apenas humedecido.
- Dejá enfriar completamente y llevá a la heladera durante 6 horas antes de desmoldar y cortar en barras.