Dulce de peras en barra sin azúcar: una receta con todo el sabor de la fruta facilísima

Pasos

Pelá las peras, retirales el corazón y cortalas en cubos.

Colocalas en una olla junto con el jugo de limón y cociná a fuego medio hasta que estén completamente tiernas.

Procesá las peras hasta obtener un puré liso y volvé a llevarlo a la olla. Agregá el edulcorante y la esencia de vainilla, si la utilizás.

Cociná a fuego bajo durante 50 a 60 minutos, revolviendo con frecuencia hasta que el puré reduzca y quede bien espeso.

El gran secreto de esta receta es esperar a que el puré haya perdido buena parte de su humedad antes de incorporar el agar-agar disuelto en los 50 ml de agua. Esto garantiza un dulce en barra firme y con un corte perfecto.

Cociná 2 minutos más, mezclando constantemente.

Volcá la preparación en un molde rectangular forrado con papel manteca o apenas humedecido.