La bikini furor que eligió Coti Romero y todos quieren: descubrí cuál es

Mirá el look veraniego de Coti Romero que encendió Instagram. Todas las fotos y detalles de su look.

Con una frescura que traspasó la pantalla, la exhermanita Coti Romero se sumó a la tendencia de la bikini sin breteles.

A través de una serie de imágenes compartidas en Instagram, mostró un traje de baño que se convirtió rápidamente en protagonista de la temporada. El corpiño sin breteles le dio un aire sensual, dejando los hombros al descubierto y realzando la silueta con naturalidad.

Fiel a su impronta, Coti apostó por un diseño osado, donde la piel tomó protagonismo. Los colores y el corte diminuto reforzaron la estética veraniega, mientras que la elección del modelo nos demostró su olfato para las tendencias.

El look se completó con el pelo trenzado y un maquillaje mínimo que destacó su mirada, así como un choker con una piedra, un accesorio que ya se ha visto en varias influencers.