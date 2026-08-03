Salir a cenar vuelve a ser el plan elegido: el llamativo cambio que hacen los argentinos

Después de años en los que el delivery ganó terreno y la comida rápida resolvió muchas noches de agenda cargada, salir a cenar vuelve a aparecer como uno de los planes favoritos de muchos argentinos . La última comida del día dejó de ser solo una necesidad para convertirse en una experiencia: una pausa, una excusa para encontrarse y una forma de cortar con el ritmo acelerado de la rutina.

La tendencia se observa especialmente en quienes buscan algo más que resolver qué comer. Una mesa compartida, una carta con propuestas nuevas, un plato elaborado y un ambiente distinto pueden transformar una noche común en un momento de disfrute. En ese cambio de hábitos, los restaurantes recuperan protagonismo como espacios de encuentro social y gastronómico.

Ya sea para una salida en pareja, una reunión con amigos o una comida después del trabajo, la cena vuelve a tener un valor que parecía haberse diluido entre pantallas, pedidos a domicilio y jornadas cada vez más largas.

Durante mucho tiempo, el almuerzo ocupó un lugar central en la vida social y laboral. Sin embargo, en los últimos años la cena empezó a ganar terreno como un momento más asociado al descanso, la conversación y el disfrute.

Lejos de las comidas apuradas o frente a una pantalla, salir a cenar ofrece algo que hoy muchos valoran especialmente: tiempo de calidad. El restaurante ya no es solo el lugar donde se come bien, sino también el escenario donde se celebra, se conversa, se prueba algo nuevo y se hace una pausa.

En ese contexto, la gastronomía se volvió una experiencia completa. La elección del plato, la ambientación, el servicio, la presentación y la posibilidad de descubrir sabores distintos forman parte de una misma búsqueda.

Nuevos hábitos y consumidores más curiosos

El público gastronómico actual es más curioso y menos conformista. La repetición de los mismos platos perdió atractivo frente a una demanda creciente de variedad, combinaciones nuevas y propuestas que salgan de lo habitual.

Por eso, muchas cartas se renuevan con mayor frecuencia. Los restaurantes buscan sostener sus clásicos, pero también sumar opciones capaces de sorprender a quienes regresan. La innovación dejó de ser un detalle para transformarse en una necesidad frente a consumidores que esperan algo distinto.

En línea con esta tendencia, Dandy renovó su carta con nuevas incorporaciones, recetas actualizadas y propuestas pensadas para quienes buscan calidad, variedad y una experiencia gastronómica más completa.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los platos que marcan la nueva etapa

Entre las incorporaciones más destacadas aparece la "Tapa de Asado en cocción lenta", un plato que recupera sabores tradicionales de la cocina argentina desde una técnica que prioriza el tiempo y la textura.

La carne se cocina durante horas para lograr un resultado tierno y jugoso, y se sirve con su propia salsa y papines horneados a las hierbas. La propuesta combina impronta casera, ejecución cuidada y una idea central: volver a valorar el disfrute pausado de una buena cena.

Otra de las novedades es el "Salmón Dandy", una opción más contemporánea que busca equilibrio entre frescura y sofisticación. El pescado se presenta cocido en su punto justo y acompañado por un risotto de quinoa y setas, una guarnición que aporta cremosidad, profundidad y carácter sin volver pesado el plato.

Ambas opciones muestran dos caminos posibles dentro de la cocina actual: por un lado, el regreso a sabores reconocibles y reconfortantes; por otro, la búsqueda de preparaciones más livianas, modernas y versátiles.