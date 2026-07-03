Tras la eliminación del Mundial, Galíndez y otro referente histórico se retiraron de la Selección de Ecuador
La derrota ante México significó no solo el último partido de Beccacece al frente de Ecuador, sino también de Galíndez y de un ídolo del seleccionado nacional.
La Selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026 al caer 2-0 contra México por los dieciseisavos de final el pasado martes por la noche (la madrugada del miércoles en Argentina). Con la eliminación, se dio además por finalizado el ciclo de Sebastián Beccacece al frente del equipo, a dos años de su asunción en 2024.
Pero el entrenador argentino no fue el único que finalizó su etapa en la Tri, ya que también lo hicieron otros dos importantes referentes del plantel. Uno de ellos es el arquero Hernán Galíndez, también nacido en Argentina pero con nacionalidad ecuatoriana, y un histórico del combinado nacional como es Enner Valencia.
La Selección de Ecuador anunció los retiros de Galíndez y Valencia
El actual guardametas de Huracán debutó en el seleccionado tricolor en 2021 después de 9 años jugando en el fútbol ecuatoriano, en los cuales defendió el arco de Universidad Católica. En total acumuló unos 39 partidos entre Eliminatorias, amistosos, Copas del Mundo (2022 y 2026) y Copa América, en los cuales recibió 30 goles y mantuvo 17 vallas invictas.
"Muchas gracias, Hernán, siempre defendiste nuestros colores con orgullo y respeto. Eres uno de los nuestros. (...) ¡Gracias por tu entrega y por tener tatuada esta bandera en tu corazón!", rezan los posteos con los que la Selección de Ecuador se despidió de Galíndez, a sus 39 años de edad, en redes sociales.
En simultáneo, también se comunicó el retiro internacional de Enner Valencia (36 años), un ídolo indiscutido de la Tri. Con tres Mundiales disputados (2014, 2022 y 2026), sumó unos 109 partidos jugados, en los que convirtió 49 goles y repartió 15 asistencias. Estos números lo elevan máximo goleador histórico y como el cuarto jugador con mayor cantidad de presencias del seleccionado nacional.