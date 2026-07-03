Tras la eliminación del Mundial, Galíndez y otro referente histórico se retiraron de la Selección de Ecuador

La derrota ante México significó no solo el último partido de Beccacece al frente de Ecuador, sino también de Galíndez y de un ídolo del seleccionado nacional.

Pero el entrenador argentino no fue el único que finalizó su etapa en la Tri, ya que también lo hicieron otros dos importantes referentes del plantel. Uno de ellos es el arquero Hernán Galíndez, también nacido en Argentina pero con nacionalidad ecuatoriana, y un histórico del combinado nacional como es Enner Valencia.

La Selección de Ecuador anunció los retiros de Galíndez y Valencia Muchas gracias, Hernán, siempre defendiste nuestros colores con orgullo y respeto.



Eres uno de los nuestros. #UnSoloEcuador pic.twitter.com/LbbXsk8cwU — La Tri (@LaTri) July 2, 2026 El actual guardametas de Huracán debutó en el seleccionado tricolor en 2021 después de 9 años jugando en el fútbol ecuatoriano, en los cuales defendió el arco de Universidad Católica. En total acumuló unos 39 partidos entre Eliminatorias, amistosos, Copas del Mundo (2022 y 2026) y Copa América, en los cuales recibió 30 goles y mantuvo 17 vallas invictas.

"Muchas gracias, Hernán, siempre defendiste nuestros colores con orgullo y respeto. Eres uno de los nuestros. (...) ¡Gracias por tu entrega y por tener tatuada esta bandera en tu corazón!", rezan los posteos con los que la Selección de Ecuador se despidió de Galíndez, a sus 39 años de edad, en redes sociales.