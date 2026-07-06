Por la Selección Argentina, Tucumán dará asueto este martes desde el mediodía por el partido ante Egipto

El Gobierno de Tucumán decretará asueto administrativo y escolar este martes desde el mediodía debido al partido que la Selección argentina disputará frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . La decisión fue anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo y será oficializada mediante una resolución del Poder Ejecutivo provincial.

La medida alcanzará a todas las dependencias del Ejecutivo, incluidas las escuelas públicas. Según informó La Gazeta, el objetivo es permitir que trabajadores y estudiantes puedan seguir el encuentro en una instancia decisiva del campeonato.

Durante el anuncio, Jaldo reconoció que la medida puede generar opiniones divididas, aunque defendió la iniciativa al considerar que el fútbol representa un momento de alivio para la sociedad.

"Es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo", sostuvo.

El mandatario también pidió un respaldo masivo a la Selección en la recta final del torneo. "Los argentinos tenemos que acompañar el 100% a nuestra Selección, porque estamos en los tramos finales, donde se define el campeonato del mundo. Por eso, como Gobierno, vamos a instrumentar una resolución para que a partir de las 12 vamos a dar asueto administrativo ", afirmó.

Jaldo aclaró que la disposición alcanza únicamente al Poder Ejecutivo provincial. En ese sentido, indicó que tanto los poderes Legislativo y Judicial como el sector privado definirán de manera autónoma si modifican o no su funcionamiento durante la jornada.

Los antecedentes de la medida

La decisión tiene antecedentes recientes en otras provincias. Días atrás, el Gobierno de La Rioja también dispuso un asueto administrativo tras el triunfo de la Selección argentina por 3-0 frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026, al considerar que este tipo de acontecimientos deportivos generan un fuerte impacto social.

El antecedente más recordado ocurrió en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional luego de que Argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar. En aquella oportunidad, el Gobierno nacional estableció un día no laborable mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para facilitar los festejos en todo el país.