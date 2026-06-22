Ricardo Quintela lo hizo de nuevo en La Rioja: la medida que tomó por el partido de la Selección argentina ante Austria

Después del asueto por la contundente victoria ante Argelia, el gobierno riojano redobló la apuesta. De qué se trata la acción del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación de La Rioja suspendió las actividades escolares este lunes en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial, debido al partido que disputará la Selección argentina frente a Austria por el Mundial 2026.

“El Ministerio de Educación informó que el próximo lunes 22 de junio se suspenderán las actividades escolares en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial debido al partido que disputará la Selección argentina frente a Austria por el Mundial 2026”, se explicó en un comunicado.

La medida alcanza a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y regirá entre las 14 y las 18. Según se puntualizó, la suspensión de las actividades se aplicará únicamente cuando los encuentros de la Selección coincidan con el horario escolar.

Las autoridades riojanas ya habían decretado el “asueto para la Administración Pública Provincial” el miércoles último, debido al partido que el seleccionado argentino disputó y ganó contra su par de Argelia, en el partido debut en el campeonato mundial.