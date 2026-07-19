Tras la final, el periodista anti-Messi de El Chiringuito pidió disculpas por su polémica frase sobre Malvinas

Tomás Roncero, que había generado una fuerte polémica en la previa de la final entre Argentina y España, se retractó en TV de sus comentarios sobre Malvinas.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó repercusiones dentro y fuera de la cancha. Una de las más comentadas tuvo como protagonista a Tomás Roncero, periodista del programa deportivo español El Chiringuito y reconocido simpatizante del Real Madrid, quien días antes del partido había realizado un desafortunado comentario sobre las Islas Malvinas que provocó una fuerte reacción entre los hinchas argentinos.

En la previa del encuentro, Roncero había elevado el tono de la rivalidad futbolística con una serie de declaraciones provocadoras. La frase que más repercusión generó llegó cuando aseguró: "Es más, me río yo de las Malvinas. Se van a enterar como gane España". Sus palabras se viralizaron rápidamente y despertaron fuertes críticas en redes sociales por involucrar un tema que excede el ámbito deportivo.

Tras la victoria de España por 1-0 y la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia, el periodista participó de la cobertura especial de El Chiringuito, donde predominó un clima de euforia por la consagración. Sin embargo, en medio de su celebración, decidió referirse al episodio que había generado controversia.

Tras la final del Mundial, Roncero se retractó de su comentario sobre Malvinas El inesperado pedido de disculpas de Roncero a los argentinos tras la final @elchiringuitotv "A los argentinos les pido disculpas, porque el otro día hice un comentario sobre Malvinas que no debería haber hecho, porque yo sé cuando me equivoco", expresó Roncero durante una de sus primeras intervenciones al aire cuando reaccionó al título mundial conseguido por España.

Tras las disculpas, Roncero centró su discurso en elogiar a la selección española y en reivindicar el presente del equipo campeón. "Os habéis encontrado con el mejor equipo del mundo que en los últimos 3 años ha ganado la Eurocopa, ha ganado la Nations League, ha ganado el oro olímpico y hemos ganado el Mundial", sostuvo.