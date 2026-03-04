Por qué nunca deberías tirar las cáscaras de papa: un snack saludable y económico

Una forma sencilla de sumar nutrientes a tu dieta y sin pasar horas en la cocina.

Entre los elementos más desechados en la basura, sin saber que se pueden reciclar o convertir en un snack saudable, se encuentra la cáscara de papa. Con pocos pasos y un presupuesto bajísimo, se puede convertir un "residuo" en tu nuevo aliado para llevar a la oficina o agrgar en una picada.

Las razones por las que no deberías tirar las cáscaras de papa son sencillas. En primer lugar, porque luego de ser asadas toman una contextura crujiente y su sabor se realza, sobre todo si se aplican condimentos. En segundo lugar porque podrás aprovechar un trozo de comida que habría sido desechado.

Unas papas con perejil siempre se disfrutan Puedes cocinar las papas y su cáscara al horno. Archivo. Antes de comenzar, el primer paso es encender el horno a temepratura máxima. Después de lavar las cáscaras, hay que mezclar con aceite (mejor si es de oliva) y condimentos como pimienta y sal. Revuelve todo hasta que queden impregnadas con los ingredientes que colocaste previamente.

El paso siguiente es acomodarlas sobre un asador y llevarlas al horno durante 15 o 20 minutos. Se pueden cocinar hasta que tomen la consistencia deseada, aunque se recomienda esperar hasta que estén crujientes. Un extra es espolvorearlas con queso y cebollín en la bandeja para darles un extra de sabor.