SANNA, la organización que conecta adultos mayores con cuidadoras de confianza.

"Cada vez hay una mayor población que se envejece y que necesita cuidado, y al mismo tiempo hay más hijos que no tienen el tiempo necesario para hacerlo", dijo Hernán Español, fundador de SANNA , en diálogo con MDZ. "Es un problema que dentro de diez años va a ser aún más grande", agregó.

Generalmente, y frente a una situación de urgencia, las familias de aquellos adultos mayores que necesitan ser cuidados buscan apuradas, con lo que tienen a mano, guiándose del boca a boca o de un teléfono que algún conocido les pasó. De esta forma, muchas veces la decisión de quién va a cuidar de un ser querido se toma con muy poca información.

En este contexto nació SANNA , una organización que busca ordenar esa red de recomendación en la que se suelen basar las familias. SANNA actúa como una especie de puente entre el adulto que necesita mayores atenciones y sus cuidadoras , que residen en barrios vulnerables. Actualmente, ya hay 65 cuidadoras que fueron derivadas a familias, más otras 500 que están en instancia de capacitación para comenzar a trabajar.

"Hay cuidadoras que difunden su trabajo en Facebook, por ejemplo, pero hay historias de casos muy complicados: robos, violencia hacia los mayores. Es una situación muy delicada que requiere de mucha confianza, porque le estás dando las llaves de su departamento. Y desde el lado de las cuidadoras, se viven situaciones de mucha vulnerabilidad: la mitad de ellas no tienen secundario terminado y muchas viven en la peliferia, con calles de tierra, y cuando llueve se complica muchísimo", explicó Español.

Asimismo, las cuidadoras se enfrentan con una situación de informalidad muy fuerte : "En nuestro país, no hay diferencia entre su salario y el de una empleada doméstica, porque producto de la pobreza, hay una oferta de gente para trabajar muy grande, que hace que tire abajo los salarios y el rol de la cuidadora no es reconocido. Es tan informal la oferta que es muy difícil entender cuáles son las cuidadoras que trabajan bien y que son confiables para la familia y cuáles no lo son", detalló el fundador.

Para identificar a los perfiles de las cuidadoras, la organización colabora con referentes barriales —líderes sociales, comunitarios y religiosos— que conocen a las personas, sus historias y su reputación, lo cual da un gran salto de confianza. Son ellos quienes recomiendan cuidadoras: mujeres que, muchas veces, llevan años cuidando y cuyo principal aval no está en un currículum, sino en lo que otros dicen de ellas.

A partir de ahí, entonces, ese conocimiento deja de ser informal. Se contacta a las familias donde trabajaron antes, se validan referencias, se revisan antecedentes y se evalúan sus habilidades. La recomendación sigue siendo el corazón del proceso, pero deja de depender solo de la palabra.

"Nosotros no somos una agencia de cuidadoras. No es que te contratamos a vos para que trabajes con la familia. Sino que somos más un puente, una especie de 'Tinder', porque identificamos los perfiles, se los presentamos a la familia y es la familia la que las contrata de forma directa", explica Español. SANNA siempre le presenta a la familia tres cuidadoras que tienen distintos "niveles" de experiencia, y de ello depende el valor del salario de cada una.

Las ciudadoras se capacitan constantemente

Otra pata muy importante de SANNA son las capacitaciones, que se hacen en los mismos barrios donde residen las cuidadoras. "Vamos al comedor y hablamos un equipo de 20, 30 cuidadoras que se quieren presentar. Obviamente que es gratuito, porque la idea es mejorar las capacidades del equipo y darles unos puntos más a su perfil", explicó Español.

sanna 2 SANNA, la organización que conecta adultos mayores con cuidadoras de confianza. Gentileza Hernán Español

También, junto a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, a cargo del Dr. Matías Manzotti, se diseñó algo que denominaron "Plan de cuidado", que consiste en videos con actividades de estimulación cognitiva y física para que las cuidadoras los usen en su trabajo cotidiano con los aultos.

Por otro lado, se incorporó algo que antes no se registraba: la experiencia de las propias familias: qué pasó en el día a día, cómo fue el vínculo, si hubo compromiso, si volverían a elegir a esa persona. Esa información empieza a acumularse y a formar parte de cada decisión.

"La idea es que las familias puedan tener cuidadoras con las que estén relajados, que puedan estar en la oficina trabajando y que sepan que hay alguien que está cuidando a su papá o mamá que está formado, que está preparado, que es de confianza. Te da una tranquilidad muy importante", concluyó Hernán Español.