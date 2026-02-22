Poner un corcho en la frutera: porque recomiendan este truco para todos los días

Cuida tus frutas del moho y del mal olor por días con solo colocar un corcho en el centro del frutero.

La fruta que dejamos fuera de la heladera madura más rápido y muchas veces se nos echa a perder, atrayendo a todo tipo de bichos o formando manchas de moho. Para que esto no suceda tan rápido hemos encontrado un truco con un corcho que es un fenómeno viral con un gran respaldo científico.

El éxito del corcho se basa en dos propiedades fundamentales. Por un lado, el corcho es extremadamente poroso y actúa como esponja que absorbe la humedad. La humedad es la peor enemiga de las frutas ya que acelera la aparición de moho y bacterias que luego generan mal olor.

Por otro lado, las frutas liberan etileno, un gas que ordena a la fruta que tiene que madurar. Cuando una fruta madura, libera más gas contagiando a todas las que estén a su alrededor. El corcho aquí funciona como una especie de barrera que ayuda a atrapar al gas, evitando que llegue a otras frutas.

Este truco ha ganado popularidad en las redes sociales porque no es un método 100% orgánico que no contamina los alimentos, a diferencia de los insecticidas industriales que pueden ser perjudiciales para la salud.

¿Cómo cuidar la fruta con un corcho? Cabe destacar que el truco del corcho es efectivo en frutas como las bananas, las manzanas, las peras, los duraznos, las ciruelas y los tomates. Todas ellas siguen madurando después de ser cosechadas y el corcho las ayuda a mantener su firmeza por más tiempo.