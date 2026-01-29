Según la Inteligencia Artificial, este es el pueblo argentino recomendado por la ONU para ir en verano

La Inteligencia Artificial reveló cuál es el pueblo soñado del norte para visitar durante el verano.

El verano está a full y algunos todavía no tomaron sus vacaciones. Lo cierto es que tienen que saber que en Jujuy hay un pueblo que se está llevando todas las miradas. Se trata de Maimará, elegido por la ONU como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos del Mundo", según resume la Inteligencia Artificial.

El pueblo que recomienda la Inteligencia Artificial Este pueblo está ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca. Dejó de ser un vecino silencioso de Purmamarca y se convirtió en un destino estrella para el 2026. Recibió un reconocimiento de ONU turismo y se ha transformado en el refugio ideal para las vacaciones de verano.

maimara Recomendado por la ONU para visitar en verano. Este particular pueblo logra combinar cultura ancestral, viñedos de altura y una paleta de colores que parece pincelada a mano.

Maimará está a 2.300 metros sobre el nivel del mar y su nombre en lengua omaguaca significa “estrella que cae”. Su rasgo más distintivo es la paleta del pintor, un conjunto de cerros con franjas multicolores que enmarcan al pueblo y en verano se resaltan con la luz del sol.

En ese lugar los turistas encuentran paz con su ritmo apaisado, un cementerio colorido, enoturismo de altura con bodegas boutique que ofrecen degustaciones frente a los cerros.