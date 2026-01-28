Qué es el "hydra-glow", el licuado que es la tendencia del verano para hidratarse

En verano y con las altas temperaturas el cuerpo necesita una hidratación celular constante. Los nutricionistas y especialistas recomiendan un licuado muy nutritivo y refrescante frente al calor. Solo hay que tener unos pocos ingredientes a mano.

Licuado de verano La base hidratante de este licuado es la sandía que está compuesta por un 92% de agua, además contiene citrulina que permite la recuperación muscular luego del agotamiento por calor. En tanto, el pepino aporta silicio y azufre, esenciales para mantener la elasticidad de la piel luego de la exposición al sol.

trago sandia pepino La sandía hidrata en verano. Fuente: IA Gemini. A eso hay que sumar menta fresca que actúa como una activador término natural dando una sensación de descenso de la temperatura en el paladar. En tanto, las semillas de chía hidratadas crean un mucílago que retiene el agua en el cuerpo por más tiempo evitando así una deshidratación rápida. Mientras que el limón aporta la dosis de vitamina C necesaria para combatir radicales libres que generan los rayos UV.

Receta Colocar una base generosa de hielo picado, dos tazas de sandía sin semilla y medio pepino pelado. Además, un puñado de hojas de menta fresca, el jugo de media lima y una cucharada de semillas de chía. Licuar a máxima potencia solo por 40 segundos para evitar que el calor de las cuchillas oxide las vitaminas.