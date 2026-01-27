La verdad sobre el bicarbonato y el vinagre en la lavadora

El producto que reemplaza al vinagre y el bicarbonato en la limpieza de la lavadora. Al parecer este métdo casero no funciona.

Durante años, el bicarbonato y el vinagre fueron recomendados como la solución casera para limpiar la lavadora. Sin embargo, especialistas advierten que esta mezcla no logra el efecto esperado. El uso constante del electrodoméstico genera residuos que requieren otro tipo de limpieza para evitar manchas en la ropa y fallas con el paso del tiempo.

¿Qué funciona? si no es bicarbonato ni vinagre El tambor del lavarropas acumula restos de detergente, jabón y minerales del agua. Esa suciedad no siempre se nota a simple vista, pero afecta el lavado. Cuando no se elimina de forma correcta, deja olores persistentes y marcas en las prendas, incluso después de ciclos largos de lavado.

limpieza de la lavadora La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre se volvió famosa por su reacción efervescente. Esa espuma genera la sensación de limpieza profunda. Según explicó el ingeniero químico Diego Fernández, esa reacción no limpia. Ambos productos se neutralizan entre sí y pierden su efecto real sobre la suciedad acumulada.

Fernández fue claro en un video publicado en Instagram. Señaló que el bicarbonato solo no elimina la cal ni los residuos de detergente adheridos al tambor. En cuanto al vinagre, aclaró que funciona solo en cantidades muy superiores a las que se usan en el hogar.

Para lograr resultados con vinagre, se necesitarían litros de producto. En el caso del vinagre industrial, la cantidad ronda los dos litros. Si se trata de vinagre de cocina, el volumen debería ser aún mayor. Ese uso no resulta práctico ni habitual en una limpieza doméstica.