San Valentín en Mendoza: qué regalan las parejas y cuáles son las tendencias este año

En un recorrido por los rincones más icónicos de Mendoza consultamos a distintas parejas sobre los regalos que se entregan en el día de los enamorados.

Entre bombones clásicos y propuestas culturales, los mendocinos y turistas redescubren nuevas formas de sorprender a sus parejas este 14 de febrero. Foto: Milagros Lostes / MDZ

Mendoza se prepara para un San Valentín que combina la tradición con opciones relajadas. El clima de febrero invita a las parejas a pensar en los regalos más allá de los objetos, y los testimonios locales lo confirman: el lujo hoy es el tiempo.

Para los mendocinos de pura cepa, la celebración se vive entre la pasión por los colores del club de futbol y la búsqueda de ese detalle emocional que se refleje en el espejo, como una pieza de bijouterie elegida a conciencia.

San Valentin regalos-20 Los regalos para San Valentín no siempre resultan en osos de peluche o corazones de felpa. Foto: Milagros Lostes / MDZ Por otro lado, la mirada internacional que hoy habita Mendoza aporta una cuota de aspiracionalidad global. Parejas de Estados Unidos y Chile que visitan nuestra provincia coinciden en que el regalo supremo es "una experiencia como vacaciones o un viaje", y planean sellar su San Valentín con una cabalgata en la montaña. Es esa búsqueda de la vivencia compartida la que define el mercado del lujo actual, donde un atardecer frente a la cordillera puede ser tan valioso como un diamante.

Mirá lo que dicen las parejas mendocinas sobre los regalos que se hacen en San Valentín: El regalo perfecto de San Valentín Milagros Lostes - MDZ El valor de lo simbólico en un regalo de San Valentín San Valentin regalos-3 El día de los enamorados de esta pareja siempre incluye regalos de su club de fútbol favorito. Foto: Milagros Lostes / MDZ La juventud mendocina, por su parte, apuesta a la personalización absoluta. Los perfiles más detallistas se alejan de lo genérico para buscar libros de colección, agendas, instrumentos musicales, objeto que hablen de la identidad del otro. Es un San Valentín donde conviven los clásicos bombones y flores con propuestas más intelectuales y culturales, como una visita guiada al Museo del Área Fundacional, un plan que nos reveló un joven veinteañero, en plena Peatonal Sarmiento, que está escribiendo sus primeros capítulos en pareja.

San Valentin regalos-18 Viajes, salidas a cenar y cabalgatas en la montaña son algunos de los presentes que compiten con los clásicos regalos del día de los enamorados. Foto: Milagros Lostes / MDZ Para algunas personas de más de 35 años, la clave no está en el envoltorio, sino en las horas. "El regalo ideal es el tiempo, tomarse un día, una tarde o una noche para compartir ya es un montón", explica un entrevistado, quien prefiere los gestos "ñoños" como cartas o tortas caseras antes que lo genérico. Es una visión donde lo artesanal y lo vivido le ganan la pulseada a la producción en masa.