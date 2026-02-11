San Valentín en Mendoza: qué regalan las parejas y cuáles son las tendencias este año
En un recorrido por los rincones más icónicos de Mendoza consultamos a distintas parejas sobre los regalos que se entregan en el día de los enamorados.
Mendoza se prepara para un San Valentín que combina la tradición con opciones relajadas. El clima de febrero invita a las parejas a pensar en los regalos más allá de los objetos, y los testimonios locales lo confirman: el lujo hoy es el tiempo.
Para los mendocinos de pura cepa, la celebración se vive entre la pasión por los colores del club de futbol y la búsqueda de ese detalle emocional que se refleje en el espejo, como una pieza de bijouterie elegida a conciencia.
Por otro lado, la mirada internacional que hoy habita Mendoza aporta una cuota de aspiracionalidad global. Parejas de Estados Unidos y Chile que visitan nuestra provincia coinciden en que el regalo supremo es "una experiencia como vacaciones o un viaje", y planean sellar su San Valentín con una cabalgata en la montaña. Es esa búsqueda de la vivencia compartida la que define el mercado del lujo actual, donde un atardecer frente a la cordillera puede ser tan valioso como un diamante.
Mirá lo que dicen las parejas mendocinas sobre los regalos que se hacen en San Valentín:
El valor de lo simbólico en un regalo de San Valentín
La juventud mendocina, por su parte, apuesta a la personalización absoluta. Los perfiles más detallistas se alejan de lo genérico para buscar libros de colección, agendas, instrumentos musicales, objeto que hablen de la identidad del otro. Es un San Valentín donde conviven los clásicos bombones y flores con propuestas más intelectuales y culturales, como una visita guiada al Museo del Área Fundacional, un plan que nos reveló un joven veinteañero, en plena Peatonal Sarmiento, que está escribiendo sus primeros capítulos en pareja.
Para algunas personas de más de 35 años, la clave no está en el envoltorio, sino en las horas. "El regalo ideal es el tiempo, tomarse un día, una tarde o una noche para compartir ya es un montón", explica un entrevistado, quien prefiere los gestos "ñoños" como cartas o tortas caseras antes que lo genérico. Es una visión donde lo artesanal y lo vivido le ganan la pulseada a la producción en masa.
Experiencias que marcan el pulso de la temporada
El espectro de regalos se amplía hacia el mundo del espectáculo y el bienestar. Desde entradas para grandes conciertos en Buenos Aires como el show de Bad Bunny, hasta el simple placer de una cena gourmet en los polos gastronómicos de la Quinta Sección o Chacras de Coria. Lo importante es que el regalo represente un vínculo: una cadenita con una inicial o un perfume que se convierta en el aroma de un recuerdo compartido. El consenso es claro: no importa el presupuesto, sino la intención de "apostar al amor".
La bijouterie y los accesorios de autor también reclaman su lugar en esta guía de tendencias. La elección de piezas que representen la identidad del otro es fundamental para quienes buscan un vínculo constante. "Es algo que llevas frecuentemente y así al mirarte en el espejo recordás a esa persona", confiesa una joven que prefiere collares, pulseras o un anillo para darle a su novia. Es el regalo como un ancla emocional, un objeto que, más allá de su valor estético, guarda la esencia de un encuentro.
En definitiva, celebrar San Valentín en Mendoza es abrazar la diversidad de formas de querer. Ya sea con una brillante piedra, una torta casera o una tarde de sol frente a la cordillera, el pulso de la ciudad late más fuerte cuando el regalo tiene una historia detrás. Este 14 de febrero, la tendencia es clara: regalar algo que, al mirarlo o recordarlo, nos devuelva la imagen de esa persona especial.