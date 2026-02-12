Presenta:

Estos son los números de la suerte de hoy jueves 12 de febrero

Los números de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco, en esta nota. Además te compartimos el proverbio del día y una cita motivacional.

Los números de la suerte de hoy.

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Incorporá los números que impulsan hoy a tu signo en actividades para que te transmitan buena energía en la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio que puede ser mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Acá te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañen hoy.

viento
Un día de viento.

La cita del día de hoy

"El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas". William George Ward.

El proverbio chino de hoy

"Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46

