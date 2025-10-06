Trato Hecho no levanta cabeza y se hunde en el rating: el fatídico número que obtuvo en su nuevo horario

El programa de Santiago Maratea se encuentra pasando un mal momento y el cambio de horario no ayudó lo suficiente para remontar.

América TV apostó fuertemente por Trato Hecho y por Santiago Maratea, el joven influencer que debutó en la conducción. Si bien había expectativa con el estreno, los número no acompañaron durante las semanas y con la llegada de Polémica en el Bar, todo cambió.

Es que el ciclo conducido por Mariano Iúdica pasó a ocupar el lugar de Trato Hecho y de esta manera los directivos del canal lo sacaron del Prime Time. Con objetivos de tratar de mejorar el rating, Maratea sale al aire sábados y domingos, pero no puede levantar cabeza.

El ciclo 2025 no pudo llegar al punto de rating y tan solo obtuvo 0.7, lo que marca el mal momento que atraviesa el programa desde que está al aire. Este número claramente lo marginó del TOP 5 del día domingo del cual formaron parte Por el Mundo, Cine del domingo (Telefe), Pasapalabra (Telefe) y completan el podio la programación de cine de El Trece, según los registros de Ibope.

Trato Hecho no levanta sus números en el rating y crece la preocupación Captura de pantalla 2025-10-06 172628 El fatídico número de Trato Hecho en su nuevo horario. Foto: captura de pantalla X/ @RealTimeRating.