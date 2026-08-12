Cristian Ritondo se reunió con Sebastián Pareja y confirmaron su rechazo a la reelección indefinida de intendentes bonaerenses

En el marco de los intentos de algunos sectores del peronismo que reclaman la derogación de la ley que solo permite una reelección de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja se reunieron para sentar postura de los principales espacios opositores al gobierno de Axel Kicillof .

El presidente del PRO en la PBA y el titular de La Libertad Avanza en el mismo territorio se mostraron juntos con el objetivo de evitar que se avance con esos acuerdos políticos con distintos jefes comunales que buscan sostenerse en el poder a cambio de respaldo de cara a las elecciones del próximo año.

"Nos reunimos con Sebastián Pareja para impulsar juntos, desde La Libertad Avanza y el PRO, dos reformas que van al hueso en la Provincia de Buenos Aires: menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente. Primera: defender el límite de dos mandatos para los intendentes. Kicillof y el kirchnerismo quieren voltearlo para que los mismos de siempre se atornillen al poder. Nosotros lo tenemos claro: nadie es dueño de un cargo, el poder debe alternarse", destacaron en un posteo en redes.

A su vez, sostuvieron su iniciativa de disolver el Senado bonaerense y que solo exista la Cámara de Diputados provincial. "Segunda: una Legislatura Unicameral. Hoy Diputados y Senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia. Basta de despilfarro populista", denunciaron.

"Es hora de liberar a la Provincia más importante del país y devolverle cada peso a los que la sostienen: para la seguridad, para la educación y para la salud de cada vecino. Los que queremos cambiar la Provincia ya estamos pensando ideas en equipo. Porque cuando trabajamos juntos, no hay populismo que nos frene", concluyeron.

El oficialismo bonaerense volvió a pronunciarse a favor de eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que la posición del Ejecutivo es permitir que los alcaldes puedan volver a competir por sus cargos y cuestionó la constitucionalidad de establecer un tope.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro Augusto Costa, Bianco ratificó la postura que ya había expresado el gobernador Axel Kicillof: "Hemos sido claros desde esta tribuna y también lo hizo el gobernador. Estamos a favor conceptualmente y lo hemos dicho. Quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es el ámbito donde la población tiene un mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo".

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense

El funcionario insistió en que laactual restricción no surge de la Constitución y, por ese motivo, consideró que impide de manera injustificada la posibilidad de que los intendentes sean nuevamente elegidos. "Si vos ponés una limitación que no es constitucional, porque no está prevista en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes, nosotros la consideramos proscriptiva de alguna forma. Por eso nuestra posición es que sí, que tiene que haber reelección de intendentes", mencionó.

En ese contexto, Bianco también afirmó: "Poner una limitación no es constitucional". La discusión sobre la modificación de la normativa que establece el límite de mandatos ya comenzó en la Legislatura bonaerense y genera diferencias dentro del peronismo. Hay distintos proyectos en comisiones y se cree que podrán tratarse en las próximas semanas.