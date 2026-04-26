Estos fueron los mejores looks de los Martín Fierro de la Moda

El lunes 26 de abril por la noche, en el salón de eventos de la ciudad de Buenos Aires, se celebró una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda, organizada por APTRA. La gala reunió 19 ternas y más de 70 nominados, pero más allá de las estatuillas y los discursos, la atención estuvo en lo que vistió cada invitado que pisó la alfombra roja.

La conducción en la alfombra estuvo a cargo de Zaira Nara y Darío Leunis, donde el recorrido de las figuras se convirtió en todo un desfile. Entre los asistentes, hubo propuestas que se destacaron por su audacia y otras que optaron por la elegancia clásica, en un arco de estilos que fue tan amplio como la propia lista de invitados. La diversidad fue la nota predominante, y eso enriqueció aún más la propuesta de la noche.

Sin embargo, hubo looks que se destacaron por encima del resto, por lo que MDZ hizo una selección de los estilismos que definieron la alfombra. ¡Mirá!

El vestido de Julieta en tono off white contó con transparencias, bordados y un diseño cut out que dejó ver la piel. El corpiño estructurado contrastó con la fluidez del resto de la prenda, mientras que la falda, con cola y textura, le dio ese dramatismo de alfombra que nunca falla.

Martín Fierro de la Moda (7) Pampita RS

Pampita apostó por un strapless de base blanca con lunares negros, de una silueta sirena bien ceñida al cuerpo hasta abrirse en un ruedo amplio con cola. El volumen estuvo ubicado en la parte inferior, generando movimiento y una caída elegante al caminar.

Susana Roccasalvo

Martín Fierro de la Moda (6) Susana Roccasalvo RS

El conjunto introdujo una estética más tradicional, con una camisa blanca satinada que se combinó con una falda larga en tono borgoña profundo, logrando una dupla elegante y atemporal. El cinturón dorado le marcó la cintura y sumó un punto de brillo, mientras que el collar elevó el outfit hacia un registro más sofisticado.

Grego Rossello

Martín Fierro de la Moda (5) Grego Rossello RS

Grego apostó por una deconstrucción del traje clásico. Si bien mantuvo la base del tailoring tradicional, incorporó una actitud más relajada, con el saco abierto y un aire desenfadado que rompió con la rigidez típica del dress code. La clave estuvo en la actitud y el styling, que reinterpretaron el formalwear desde un lugar más canchero.

Martín Fierro de la Moda (4)

El outfit jugó con el contraste en bloques que consistió en un vestido de cuello alto y manga larga en blanco que se fundía con una falda negra de gran amplitud. La pieza combinó minimalismo en la parte superior con teatralidad en la inferior, logrando un equilibrio interesante. El detalle del mini bag negro le dio una dosis de modernidad y rompió con la solemnidad del conjunto.

Cacho y Alejandra Rubio

Martín Fierro de la Moda (3) Cacho y Alejandra Rubio RS

En definitiva, un dúo clásico, en donde él eligió un esmoquin con saco texturado y moño en tono borgoña, y ella llevó un vestido negro largo, acompañado por una estola de piel que terminó de darle presencia.

Stephanie Demner

Martín Fierro de la Moda (1) Stephanie Demner RS

El blanco volvió a imponerse con el look de Stephanie Demner, pero desde una perspectiva más sensual y escultórica. El diseño de cuello bote con mangas largas, completamente entallado, se fusionó con una falda de plumas que generaron un efecto etéreo y de gran impacto visual. Las mangas le dieron un aire de diva clásica, mientras que el collar tipo choker sirvió de equilibrio entre lo entallado y lo voluminoso de la cola.

Sol Pérez

Martín Fierro de la Moda 11 Sol Pérez RS

El estilismo de Sol abrazó el glamour con una impronta más clásica, pero igualmente impactante. El vestido halter en negro, completamente bordado con brillos, se ajustó a su cuerpo marcándole la silueta. El detalle de la boa de plumas a tono añadió un volumen que elevó el conjunto hacia una estética de diva. Por último, el escote cerrado contrastó con los hombros al descubierto, logrando un equilibrio sofisticado.