Zendaya mostró un look increíble que vas a querer imitar: te lo mostramos

Zendaya, referente indiscutido de la moda, demostró una vez más su maestría para lograr un look effortless chic que inspira.

Zendaya apareció en Los Ángeles con un look relajado que terminó confirmando su lugar como referente absoluto deL estilo.

La ocasión fue una reunión vinculada a su nueva película The Drama, dentro de una agenda promocional que suele estar atravesada por estilismos cuidadosamente pensados. Sin embargo, en esta aparición, lo que llamó la atención fue justamente la naturalidad con la que construyó su imagen.

La remera con la frase “To be loved is to be known” funcionó como punto de partida, no solo por su carga simbólica sino también por su diseño, creado por Emily Dawn Long como parte del merchandising oficial.

Esa pieza, de espíritu casual, se combinó con una falda lápiz de la colección otoño 2013 de Louis Vuitton en tonos malva y violeta, con un delicado ribete de encaje.

Por último, los mocasines de cuero en rojo cereza terminaron de darle carácter al conjunto, sumando un punto de color que rompió con la suavidad de la paleta.