La miniserie de 8 episodios basada en un brutal asesinato real que se esconde en streaming

El true crime sigue encontrando nuevas formas de impactar, incluso en un terreno que parece saturado de historias sobre asesinos seriales, desapariciones y casos sin resolver.

Si te gusta este género, pero buscás algo distinto y complejo, no te podés perder Under the Bridge, una miniserie estrenada en 2024, que pasó un tanto desapercibida para el público y que vale la pena ver.

Disponible en Disney Plus , esta ficción basada en hechos reales reconstruye uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Canadá en la década de los 90.

La serie sigue la historia de Reena Virk, una adolescente de 14 años que en 1997 fue invitada a una fiesta por un grupo de conocidos y nunca regresó a casa. La trama sigue la investigación liderada por la oficial de policía Cam Bentland y la escritora Rebecca Godfrey, quienes comienzan a indagar en las vidas de los adolescentes de la localidad de Victoria en la Columbia Británica.

A medida que la investigación avanza, descubren una red de acoso escolar, traiciones y violencia sistémica dentro de un grupo de jóvenes apodado "The Seven Nations".

Lo que diferencia a Under the Bridge de otras series está en cómo narra el caso. En lugar de concentrarse únicamente en el crimen o en la investigación policial, la serie se toma el tiempo para reconstruir quién era Reena, cuáles eran sus miedos, sus deseos y el contexto social en el que intentaba encontrar pertenencia.

UNDER THE BRIDGE Trailer (2024) Lily Gladstone, Riley Keough

En muchas producciones de true crime, la víctima termina reducida a un dato dentro de una investigación. Acá sucede lo contrario: la serie busca devolverle humanidad y presencia a una joven cuya historia real quedó marcada por una tragedia brutal.

La trama sigue dos ejes narrativos principales. Por un lado está la investigación encabezada por Cam Bentland, una oficial decidida a esclarecer lo ocurrido. Por el otro aparece Rebecca Godfrey, escritora que regresa al pueblo para investigar el caso y transformarlo en un libro, algo que efectivamente ocurrió años después con la publicación de la obra homónima en la que se inspira la serie. A su vez, la tensión entre ambas mujeres le da otra dimensión a la historia, más allá del misterio policial.

Under the Bridge y el costado más cruel de la adolescencia

under the bridge 03 Una serie que mira más allá del crimen. Hulu

Más allá del crimen, la serie profundiza en uno de sus aspectos más perturbadores, y que tiene que ver con la crueldad adolescente cuando se combina con abandono, violencia y necesidad extrema de aceptación.

La historia muestra cómo Reena intenta encajar en un grupo de chicas que construye su dinámica alrededor de la humillación, el maltrato psicológico y la exclusión. Lo verdaderamente inquietante no es solo el desenlace, sino el proceso la acumulación de esos pequeños actos de violencia cotidiana que terminan escalando hacia algo irreversible.

Como si la serie no resultara suficientemente atrapante por su historia, el elenco tampoco se queda atrás. El rol de Rebecca es interpretado por Riley Keough, mientras que la policía Cam Bentland es interpretada por Lily Gladstone, nominada al Oscar por su rol en Los asesinos de la luna, la película de Martin Scorsese.

Con 8 episodios, Under the Bridge es una miniserie muy bien hecha, con una historia inquietante, de esas que te dejan pensando incluso después del último episodio.