La polémica comparación de Aryna Sabalenka entre la Batalla de los Sexos ante Nick Kyrgios y la final de un Grand Slam

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, protagonizó un partido de exhibición frente a Nick Kyrgios en Dubai y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Aryna Sabalenka enfrentó a Nick Kyrgios en una exhibición que volvió a poner sobre la mesa el debate entre el tenis masculino y femenino.

Aryna Sabalenka fue una de las grandes protagonistas de un evento que buscó recuperar una idea histórica del tenis: la Batalla de los Sexos. En un estadio colmado en Dubai, la número uno del ranking mundial se midió ante Nick Kyrgios en una exhibición que retomó un formato que no se disputaba desde hacía más de tres décadas.

El encuentro evocó antecedentes emblemáticos protagonizados por figuras como Margaret Court, Billie Jean King, Jimmy Connors y Martina Navratilova. Sin embargo, el regreso de este tipo de duelos generó sensaciones encontradas y dejó más interrogantes que certezas sobre su verdadera relevancia deportiva.

Un resultado previsible y un debate recurrente Dentro de la cancha, el espectáculo estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sabalenka jugó con un sector del court reducido en comparación con el de su rival, mientras que Kyrgios, alejado de la competencia regular desde hace más de dos años, mostró un ritmo claramente inferior al de sus mejores épocas.

Aryna Sabalenka vs. Nick Kyrgios en la Batalla de los Sexos Aryna Sabalenka vs. Nick Kyrgios en la Batalla de los Sexos A pesar de ese contexto, el australiano se impuso sin mayores sobresaltos por 6/3 y 6/3. El resultado volvió a exponer una discusión recurrente en el deporte: la diferencia física entre hombres y mujeres en el alto rendimiento. Más allá del marcador, el foco quedó puesto en la necesidad de entender al tenis como una misma disciplina que se desarrolla en circuitos distintos, cada uno con su propia identidad y atractivo.

La polémica tras las declaraciones de Aryna Sabalenka Finalizado el partido, Sabalenka sorprendió al comparar el impacto del evento con el de una final de Grand Slam. “La idea detrás de esto es que el tenis crezca y que podamos mostrarlo desde un prisma diferente, enseñando a la gente que un evento tenístico puede ser divertido, entretenido, e incluso podemos construir algo que sea casi tan grande como un partido de Grand Slam. La atención que hemos generado con este evento, creo, no ha sido inferior a la que tendría una final de Grand Slam“, expresó la bielorrusa.