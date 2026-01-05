Copa Davis: la sorpresiva lista de Argentina para el debut ante Corea del Sur

Javier Frana dio a conocer los nombres de los tenista que viajarán a Asia para meterse en las semifinales del Final 8 de la Copa Davis.

Javier Frana anunció la novedosa lista de convocados de Argentina para la Copa Davis.

El capitán de la Selección argentina de tenis, Javier Frana, confirmó los jugadores que representarán a la Albiceleste en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.

El capitán argentino conformó una sorpresiva lista de convocados debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan.

Argentina jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2008161995372007681&partner=&hide_thread=false Javier Frana anuncia el equipo de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur



La Selección contará con 4 debutantes (Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y Guido Andreozzi) y el ya experimentado Andrés Molteni.



7 y 8 de febrero

Busan

Gijan Stadium… pic.twitter.com/0nAvWS0IuI — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 5, 2026 En este contexto, Frana convocó para los singles a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, el capitán citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo repite un integrante: el doblista Andrés Molteni que, junto a Horacio Zeballos, perdió increíblemente la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).

Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.