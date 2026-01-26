Franco Torchia le pidió disculpas en vivo a Juana Viale por difundir un falso romance con Mauricio Macri

Una versión errónea generó un fuerte revuelo en los medios, provocando una respuesta inmediata del entorno familiar de la conductora y una necesaria aclaración pública.

El comunicador pidió disculpas a la figura de El Trece por la falsa información que brindó. Foto: Instagram @francotorchia_

El periodista Franco Torchia utilizó su espacio televisivo para retractarse formalmente ante Juana Viale tras haber difundido una información carente de veracidad que la vinculaba sentimentalmente con Mauricio Macri. Durante su intervención, el comunicador asumió la responsabilidad total por haber puesto en circulación un rumor que carecía de sustento real, reconociendo el impacto negativo que este tipo de versiones generan en la vida privada de las figuras públicas involucradas.

Mirtha Legrand enojadísima con Franco Torchia Mirtha Legrand fue lapidaria tras el rumor de romance entre Juana Viale y Mauricio Macri: "Se venía un..." A través de la pantalla de C5N, el panelista fue tajante al calificar el origen de su error y cómo fue inducido al equívoco. "Me vendieron pescado podrido", sentenció para explicar por qué sostuvo inicialmente una versión que terminó siendo una absoluta fabricación. El periodista no solo desmintió cualquier lazo afectivo entre la conductora y el exmandatario, sino que profundizó en su arrepentimiento por las consecuencias emocionales que sus palabras provocaron en el círculo íntimo de la actriz.

El pedido de disculpas del comunicador por la pantalla de C5N Franco Torchia pidió disculpas a Juana Viale por el falso romance con Mauricio Macri Franco Torchia pidió disculpas a Juana Viale por el falso romance con Mauricio Macri. Video: C5N "Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás", expresó con firmeza durante su descargo. Esta marcha atrás marca un giro de 180 grados respecto a sus declaraciones previas, donde incluso había llegado a manifestar una confianza ciega en sus informantes, a pesar de las desmentidas iniciales que llegaban desde el entorno de la nieta de Mirtha Legrand.

La respuesta de Nacho Viale ante las disculpas públicas El gesto reparador tuvo una repercusión inmediata en las plataformas digitales, donde Nacho Viale decidió romper el silencio de manera simbólica. El productor audiovisual compartió el registro audiovisual del pedido de perdón y lo acompañó únicamente con el emoji de una balanza, sugiriendo que, tras el agravio, la justicia mediática comenzaba a equilibrarse. Esta acción fue interpretada como el cierre de un capítulo que había generado malestar y tensión familiar durante varias semanas.