Isaac 0: los costosos robots que doblan ropa y todos quieren tener

La automatización de las tareas domésticas llega a un nuevo nivel con la aparición de dispositivos específicos para el orden: los robots. El robot que dobla ropa conocido como Isaac 0 promete terminar con una de las rutinas más pesadas del hogar, aunque su elevado precio inicial lo aleja del bolsillo de la mayoría.

Este aparato no es un invento más; busca resolver un problema que a muchos les saca las ganas de lavar. Según los datos de la empresa Weave Robotics, el Isaac 0 tarda entre 30 y 90 minutos en dejarte toda la pila de ropa impecable. Lo ponés sobre un escritorio, lo enchufás a cualquier toma corriente de la casa y ya lo podés manejar directamente desde el celu. Sin embargo, no hace magia: si tenés sábanas, mantas grandes o prendas al revés, el sistema se queda a gamba y no puede avanzar.

Cómo funciona el Isaac 0 y por qué es el robot que dobla ropa más buscado Así funciona el robot que dobla la ropa La instalación de estos robots es bastante directa. Una vez que lo sacás de la caja, el usuario solo deja la ropa sobre la superficie y lo activa mediante una aplicación. Lo curioso es que, aunque parezca totalmente autónomo, cuenta con un sistema de teleoperadores que asisten a distancia cuando el robot se marea con algún pliegue difícil. Weave Robotics asegura que esto es temporal y que el rendimiento mejora semana tras semana gracias a las actualizaciones automáticas de software que recibe por internet.

Este asistente doméstico está pensado para familias con mucha gente o profesionales que andan a mil y no quieren perder tiempo con el canasto de la ropa limpia. Con un costo de 8.000 dólares (11 millones de pesos argentinos) y un depósito de reserva de 250, el Isaac 0 se posiciona como un lujo tecnológico. Mejora su desempeño con cada uso mediante el aprendizaje automático, lo que permite que cada vez dependa menos de los especialistas que supervisan sus movimientos desde la nube.

Isaac 0 Robot Los robots Isaac 0 pueden procesar una carga completa de ropa en un máximo de 90 minutos mediante su sistema de visión artificial y teleasistencia. Weave Robotics Tesla Optimus: la competencia en el mercado de robots domésticos Mientras Weave Robotics se enfoca en el plegado, Elon Musk sigue adelante con su proyecto Optimus. Este humanoide de Tesla mide 1,73 metros y pesa unos 57 kilos. Todavía no está a la venta para el público general, pero promete ser un "amigo humanoide" capaz de regar las plantas, ayudar en la cocina o recibir paquetes en la puerta de casa. Musk estima que su precio rondará los 20.000 dólares, ubicándose como una opción de automatización del hogar mucho más integral.