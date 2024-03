Echaron al movilero de Crónica TV que se quejó de las condiciones de trabajo al aire

En medio de un móvil en vivo desde el hall de Constitución, un periodista de Crónica TV se cruzó con uno de los conductores y denunció la situación irregular en la que estaba contratado. "Me tienen en negro", disparó. Este martes, horas después del reclamo al aire, el canal lo echó.

"Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal", dijo el periodista Tomás Munaretto en un video que subió este martes a su cuenta personal de Instagram, en la que había recibido numerosas muestras de apoyo tras el reclamo que hizo en vivo.

La situación se dio el lunes a la tarde cuando Munaretto estaba trabajando desde la estación de trenes, donde desde hace un tiempo los canales de televisión van a tomar el pulso de la calle y cómo afecta en el día a día la crisis económica y el fuerte ajuste.

Mirá el video de Tomás Munaretto contando que lo echaron

En ese momento se encontraba entrevistando a una chica que, en medio de la crisis y la fuerte inflación, generaba un ingreso extra cantando temas de María Becerra y otros artistas urbanos arriba del tren. La chica contó que ganaba unos seis mil pesos diarios en el tren con su música. Munaretto le iba preguntando cuánto tenía de gasto de alquiler y otros costos de vida.

Después de la nota, la chica se puso a cantar para la cámara de Crónica. Ni bien terminó la canción, desde el piso le tiraron una chicana al movilero. "Tomi, la chica gana 6 lucas por día. Vos aportá porque cantó algo", le tiró el conductor Carlos Stroker.

"¿Quién te dice que aporte, la producción?", respondió el cronista. "Porque $ 1.715 la hora extra pagan, Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora ¿Cómo lo pago? Explicame", se quejó el movilero.

En ese momento, Stroker empezó a intentar cambiar el tema a toda velocidad y a hacerse el distraído. "Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 167 mil pesos de la obra social, decime cómo hago para aportarle si no me alcanza, ¿cómo hago?", se quejó el cronista. Del otro lado, al conductor se le iba la voz gritando "pará, Tomi, pará", intentando que no salga al aire el reclamo.

No conforme con eso, le retrucó al conductor: "Vos porque estás en blanco. ¿cuánto cobrás vos?". En ese momento, el conductor aprovechó un silencio desde Constitución para cambiar de tema y darle pie al aire a Julio Bárbaro, que estaba de invitado en el piso.

"En el canal es mucha la gente que está en esa situación precarizada. Sé que muchos están incluso peor a nivel personal de lo que yo estoy atravesando", afirmó. "Espero que esto sirva para cambiar la situación del resto de los laburantes que pertenecen al canal, es insostenible", agregó.

Finalmente, este martes a la tarde subió a su cuenta de Instagram un video en el que confirmó que lo despidieron. "Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal", aseguró Munaretto.

Con la camiseta de la Selección argentina, ventiló partes del diálogo que tuvo con la abogada del canal. "Me dijo que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", sostuvo el periodista.