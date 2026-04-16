Presencia policial y poca concurrencia tras la amenaza de tiroteo en Las Heras

La jornada de este jueves en la escuela El Algarrobal de Las Heras estuvo marcada por la incertidumbre luego de la amenaza de tiroteo detectada el miércoles. A diferencia de un día habitual, hubo menor concurrencia de alumnos y presencia policial dentro del establecimiento.

El episodio que encendió las alarmas ocurrió cuando apareció una pintada en el baño con una advertencia de un posible ataque. La situación generó temor inmediato en las familias y obligó a la intervención de la Policía de Mendoza y de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Este jueves, el escenario fue distinto al de una jornada normal. Según pudo relevar MDZ en el lugar, la asistencia fue menor y muchos padres se acercaron con dudas, buscando respuestas que hasta el momento no llegaron de manera clara.

Luego del episodio que generó alarma, este jueves hubo clases parciales, pocos estudiantes y fuerte preocupación de las familias.

Durante la mañana, solo algunos cursos tuvieron actividad. Puntualmente, asistieron estudiantes de 4° y 5° año, mientras que el foco del conflicto se presenta en los cursos de la tarde, donde se había mencionado la amenaza .

Al mismo tiempo, docentes y preceptores se encontraban en reunión interna. Por esto, algunos padres decidieron retirar a sus hijos luego de ser informados de que no había clases con normalidad. Esta situación contrastó con la comunicación inicial, ya que tanto alumnos como docentes habían sido notificados de que la actividad sería habitual.

Las medidas de seguridad tras la amenaza

Dentro del establecimiento se dispuso la presencia de dos efectivos policiales como medida preventiva. Sin embargo, no hubo un protocolo uniforme en el ingreso de los estudiantes, lo que también generó cuestionamientos.

Según relataron desde el lugar, algunos alumnos ingresaron sin mochila por recomendaciones informales entre padres, mientras que otros lo hicieron con normalidad. No hubo controles generalizados ni revisiones sistemáticas.

Escuela El Algarrobal Las Heras amenaza de tiroteo día después (5) ALF PONCE MERCADO / MDZ

Esta falta de criterios claros fue uno de los puntos que más inquietó a las familias, que esperaban medidas más concretas tras la amenaza.

Desde el móvil de MDZ Radio, el periodista Mariano Godoy recogió testimonios que reflejan el clima en la comunidad educativa. Una alumna relativizó la situación, aunque sin certezas: “Puede ser de las dos, algo real o una broma”, expresó.

También confirmó que no hubo controles al ingreso: “No revisaron las mochilas”, dijo. Aun así, decidió quedarse en la institución durante la jornada.

En contraste, los padres manifestaron una preocupación mucho más marcada. Uno de ellos cuestionó la falta de respuestas: “Dejan entrar a los chicos y no les dan una respuesta de nada”, señaló con evidente enojo.

El mismo padre planteó incluso la necesidad de controles más estrictos: “Yo autorizo a que revisen a mi hijo, para quedarme tranquilo”, explicó, dejando en claro el nivel de preocupación.

Además, cuestionó la falta de garantías: “¿Quién te asegura que un chico adentro no está armado?”, preguntó, reflejando la incertidumbre que atraviesa a muchas familias.

Padres en busca de respuestas

En este contexto, varios padres decidieron no enviar a sus hijos al turno tarde hasta tener respuestas concretas. La situación derivó en una convocatoria para este jueves a las 13.30 en la puerta del colegio.

La reunión fue impulsada por los propios padres, quienes buscan explicaciones claras por parte de las autoridades. “Queremos respuestas concretas porque aún no las hemos recibido como corresponde”, señalaron.

Mientras tanto, ninguna autoridad del establecimiento ni representantes de la DGE dieron declaraciones durante la mañana. Por lo que, tras la amenaza, la combinación de miedo, poca comunicación y medidas parciales dejó a la comunidad educativa en estado de alerta y con más preguntas que respuestas.