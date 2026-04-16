Amenazas de tiroteos en escuelas: el efecto contagio que enciende alertas en todo el país

Amenazas sobre un posible atentado en una escuela de Las Heras generaron preocupación y encendieron las alertas en la comunidad educativa de Mendoza. Las advertencias comenzaron el viernes, cuando descubrieron escritos en el baño de mujeres que advertían sobre un supuesto ataque: "Brenton Tarrant. Columbine 1999. Tiroteo escolar PRONTO. HIJOS DE PUTA", decía el texto escrito con fibrón en los cerámicos.

El lunes, un nuevo mensaje apareció en el baño de mujeres: " Tiroteo el 16/04. Columbine. Putos ". La escritura fue borrada de la pared y se tomaron medidas internas, sin dar aviso a las autoridades policiales, judiciales o a la Dirección General de Escuelas (DGE).

Sin embargo, el mensaje comenzó a llegar a oídos de padres alumnos de la institución, que decidieron llamar al 911. Recién este miércoles, una móvil policial se trasladó al lugar e iniciaron las primeras averiguaciones. También llegó personal de la DGE para aplicar la guía de acción.

Las amenazas detectadas en una escuela de Mendoza se replican en otras instituciones del país. Este miércoles, una escuela de La Falda, Córdoba, vivenció un hecho similar .

En los baños del establecimiento apareció un mensaje alarmante: "Mañana 15/4 tiroteo, no vengan". Las autoridades escolares realizaron la denuncia correspondiente y activaron de inmediato el protocolo de seguridad.

manana-tiroteo-la falda Amenazas en una escuela de La Falda, Córdoba.

Como efecto dominó, también aparecieron carteles y pintadas en escuelas de Tucumán, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Neuquén. Una violencia creciente en las aulas, poco tiempo después de lo ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, cuando un estudiante de 15 años ingresó armado a su escuela y mató a otro joven de 13 años.

Mientras autoridades de las provincias afectadas investigan si se trata de un reto viral que podría haber sido activado por estudiantes de distintos puntos del país a través de redes sociales, especialistas afirman que hay un efecto contagio entre los alumnos argentinos.

Alexis Alderete, psicólogo (MN 85.367), confirmó que lo que se está viendo en Argentina es un fenómeno que en psicología se llama "contagio social" o "efecto Werther aplicado a la violencia".

"Cuando un comportamiento disruptivo se viraliza, especialmente en adolescentes, activa varios mecanismos simultáneos. Primero, la búsqueda de pertenencia y 'hacer lo que hace el grupo'. Segundo, el pensamiento mágico de la impunidad 'yo no voy a ser el que se lleva las consecuencias'", inició.

"Tercero, y no todos los que replican la amenaza tienen intención de cumplirla. Muchos lo hacen por el "chiste", por la adrenalina, por ver qué pasa. Pero el daño psicológico en la comunidad educativa es real igual: instala miedo, rompe el vínculo de seguridad con el espacio escolar y normaliza el lenguaje de la violencia", continuó.

El rol de los padres

Carina Gannam, directora de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), pidió a los padres hablar con sus hijos sobre los hechos mencionados.

"Las familias tienen un rol fundamental en estas instancias de cuidado de adolescentes y de los estudiantes que nosotros recibimos. Hay que problematizar estas situaciones en familia, hablar de la situación, de lo que sucedió y de cuál es la opinión de sus hijos al respecto y qué posición tomarían", destacó.

padres.jpg Especialistas remarcan la necesidad de hablar con los chicos.

Por su parte, Alderete coincidió con lo planteado con Gannam, aseguró que es necesario nombrar lo que está pasando, sin dramatizar ni minimizar, y brindó algunos consejos a la hora de hablar con los chicos:

No juzgar sus experiencias ni castigarlas, lo que permitirá generar la confianza suficiente para que puedan relatar sus necesidades, además de que a través de la observación de las propias conductas de sus padres puedan guiarse ante la vida.

Hablar de sus miedos: muchos chicos que replican estas cosas están procesando angustia, tristeza o emociones que les cuestan procesar sobre la violencia. Preguntarles cómo se sienten yendo al colegio, si se sienten seguros, qué harían ante una situación así.

Distinguir entre broma y amenaza real: hablarles de que la intención no importa tanto como el impacto. Hacer una amenaza "en chiste" tiene consecuencias legales y emocionales reales para toda la comunidad. Que entiendan que participar en esto, aunque sea reenviando una imagen, los convierte en parte del problema.

¿Revisar las pertenencias de los chicos?

Otra de las solicitudes de Gannam a los padres fue revisar las mochilas de sus hijos si es necesario.

"Tengamos la precaución como padres, adultos referentes y responsables de revisar si es necesario. Tenemos que saber qué está trayendo de casa a la escuela. O por lo menos dialogar y que haya conciencia al respecto. Pero si es necesario una revisión, no pasa nada. Son límites que los adultos debemos poner y también la familia y la escuela", expresó.

mochilas jardin de infantes alumnos (2).JPG Un especialista asegura que revisar mochilas no es la solución y dice que es una medida que podría tener efectos negativos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sin embargo, el psicólogo aseguró que, "como medida generalizada y permanente, revisar mochilas tiene problemas graves desde la psicología del desarrollo y desde los derechos del niño".

"Parte de la desconfianza como punto de partida. Le dice al adolescente 'sospechamos de vos' antes de que hagan nada. Eso deteriora el vínculo entre adultos y jóvenes en un momento en que ese vínculo necesita ser fortalecido", relató.

Además, explicó que esto produce una falsa sensación de seguridad, ya que si un chico o chica quiere hacer daño, una revisión de mochila no lo va a frenar. Lo que sí puede frenarlo es que haya un adulto de referencia al que sienta que puede acudir, o que haya pares que sientan que pueden hablar si algo no está bien.

"La mochila no es el problema. Lo que hay adentro de la cabeza del chico que escribe esa amenaza en el baño, sí. Y eso solo se aborda con presencia adulta real, vínculos, y espacios donde los jóvenes puedan procesar lo que sienten sin necesitar gritar con un marcador en la pared", concluyó Alderete.