Brutal ataque en Quilmes: una paciente agredió despiadadamente a la empleada de un hospital

Una joven de 20 años agredió a una empleada administrativa en el Hospital de Maternidad Eduardo Oller , en la localidad de San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Quilmes .

De acuerdo con lo trascendido, el hecho ocurrió el martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad del hospital , cuyas imágenes que trascendieron en las últimas horas.

Según informó el portal SM Noticias, la joven era paciente del área de salud mental del nosocomio. Asimismo, indicaron que el episodio se produjo luego de que le negaran una visita fuera del horario correspondiente. A partir de esa situación, sufrió un desborde emocional y atacó a la empleada que se encontraba de guardia en la recepción.

Tal como se puede ver en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la paciente había intentado ingresar a una pastora al sector en el que estaba internada. Tras la negativa, se dirigió al área de recepción, donde se encontraba la víctima, y la atacó sin mediar palabra.

Una joven atacó brutalmente a una empleada de un hospital en Quilmes

La secuencia muestra que la agresora tomó del pelo a la trabajadora administrativa y luego comenzó a golpearla varias veces en la cara. En medio del ataque, la víctima le pidió que dejara de pegarle. La situación fue advertida por dos personas que estaban en el hospital, quienes intervinieron para separarlas y contener a la paciente.

Después de la golpiza, mientras algunos médicos asistían a la empleada, la agresora volvió a atacar a la mujer que intentaba recomponerse. En ese momento, la paciente tomó el celular de la mujer y lo tiró dos veces contra el piso, hasta romperlo.

Qué pasó tras el ataque

Tras el ataque, un móvil policial llegó al hospital. Los efectivos trasladaron por separado a la agresora y a la víctima a la comisaría cuarta. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Quilmes.

La causa fue caratulada como “lesiones y daños”. Esa calificación alcanza tanto la agresión física sufrida por la empleada administrativa como la rotura de su teléfono celular, que ocurrió después de que fuera asistida por médicos del establecimiento.