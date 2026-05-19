La ciudad colonial de Brasil que parece detenida en el tiempo: calles de piedra y gastronomía premiada
Tiradentes es la ciudad de Brasil que se posiciona como un destino romántico y cargado de historia, perfecto para visitar durante otoño e invierno.
Los amantes del estilo colonial tienen que visitar Tiradentes, una de las joyas históricas mejor preservadas de Brasil y conocida como un destino romántico, cultural e histórico. Esta pequeña ciudad de Minas Gerais está colmada de historia, cuenta con una gran variedad de paisajes naturales y se puede visitar entre abril y septiembre.
La ciudad destaca por su preservación y su centro libre de construcciones modernas, por lo que caminar por allí es una auténtica experiencia de viaje en el tiempo. Además, es conocido como uno de los mejores lugares de Brasil para probar la abundante y premiada comida maneira.
La mejor época para visitar Tiradentes es entre abril y septiembre. Por lo general, los días son soleados y despejados, con temperaturas templadas de día y noches frescas. De octubre a marzo, las lluvias son muy intensas y pueden dificultar los paseos a pie por el pavimento.
Qué hacer en la ciudad
Tiradentes es una ciudad con una gran carta de actividades. Entre las más populares se encuentran los recorridos por las iglesias barrocas o viajar en la Maria Fumaca, un tre de vapor turístico antiguo que conecta Tiradentes con la vecina ciudad histórica Sao Joao del-Rei en un recorrido panorámico y pintoresco.
Para tener una experiencia óptima, se recomienda llevar calzado cómodo ya que las calles están hechas de piedras grandes e irregulares. También es fundamental organizar las actividades con antelación porque de lunes a jueves, el movimiento disminuye y muchos restaurantes o tiendas cierran.