La ciudad colonial de Brasil que parece detenida en el tiempo: calles de piedra y gastronomía premiada

Tiradentes es la ciudad de Brasil que se posiciona como un destino romántico y cargado de historia, perfecto para visitar durante otoño e invierno.

La ciudad de Brasil que se puede visitar entre abril y septiembre.

Los amantes del estilo colonial tienen que visitar Tiradentes, una de las joyas históricas mejor preservadas de Brasil y conocida como un destino romántico, cultural e histórico. Esta pequeña ciudad de Minas Gerais está colmada de historia, cuenta con una gran variedad de paisajes naturales y se puede visitar entre abril y septiembre.

La ciudad destaca por su preservación y su centro libre de construcciones modernas, por lo que caminar por allí es una auténtica experiencia de viaje en el tiempo. Además, es conocido como uno de los mejores lugares de Brasil para probar la abundante y premiada comida maneira.

Tiradentes 3 La ciudad de Brasil que está ganando popularidad. Shutterstock La mejor época para visitar Tiradentes es entre abril y septiembre. Por lo general, los días son soleados y despejados, con temperaturas templadas de día y noches frescas. De octubre a marzo, las lluvias son muy intensas y pueden dificultar los paseos a pie por el pavimento.

Qué hacer en la ciudad Tiradentes es una ciudad con una gran carta de actividades. Entre las más populares se encuentran los recorridos por las iglesias barrocas o viajar en la Maria Fumaca, un tre de vapor turístico antiguo que conecta Tiradentes con la vecina ciudad histórica Sao Joao del-Rei en un recorrido panorámico y pintoresco.

Tiradentes 2 La ciudad con selva y casas coloniales que sorprende. Shutterstock