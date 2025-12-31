Impresionante: así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA

Desde el martes, un masivo apagón afecta al AMBA. La falta de suministro llegó hasta el microcentro porteño, donde hasta el Obelisco quedó a oscuras.

Así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA.

En la noche del martes 30 de diciembre, un corte de luz masivo afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando a oscuras a monumentos emblemáticos, calles, avenidas y barrios residenciales.

El apagón, que comenzó cerca de las 18 horas, se produjo en el marco de una intensa ola de calor, con temperaturas superiores a los 35°C, lo que elevó la demanda eléctrica.

La interrupción del servicio se originó en la subestación Bosques, cuya falla impactó en otras subestaciones ubicadas tanto en la Capital como en el Conurbano, según informes oficiales y reportes de usuarios en redes sociales. La distribuidora Edesur indicó que las tareas de reparación comenzaron durante la madrugada y continuaron en la mañana del 31 de diciembre, aunque algunos sectores permanecían sin suministro eléctrico.

Mirá cómo se vio el Obelisco Así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA. Los vecinos le sacaron fotos al Obelisco sin luz en medio del masivo apagón en el AMBA. X @TeAcuerdasDeAlf Entre los espacios afectados, se destacó el Obelisco, que quedó completamente a oscuras, lo que generó imágenes que se viralizaron rápidamente en plataformas como X (Twitter). También se registraron cortes en avenidas principales como 9 de Julio y Córdoba, y en zonas céntricas donde usualmente hay gran circulación de personas en la víspera de Año Nuevo. Las publicaciones en redes reflejaron escenas del centro porteño sin iluminación, con peatones desplazándose bajo la luz de sus teléfonos móviles.

Así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA Así se vio el Obelisco sin luz por el masivo apagón en el AMBA. X @TeAcuerdasDeAlf Vecinos de barrios como Recoleta y Palermo también reportaron la interrupción del servicio. En varias zonas, las ventanas de los edificios permanecieron apagadas durante horas, mientras que las imágenes compartidas mostraban un contraste notorio entre las festividades de fin de año y la falta de energía eléctrica.