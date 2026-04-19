Video: la espectacular atajada de Dibu Martínez segundos antes de la victoria agónica al Aston Villa

Dibu Martínez evitó el 3-4 ante Sunderland y, en la jugada siguiente, Aston Villa lo ganó sobre la hora en un partidazo.

Dibu Martínez se lució con otra atajada inolvidable que le permitió a su equipo sostener el resultado y luego vencer agónicamente 4-3 a Sunderland.

Dibu Martínez volvió a ser determinante. Aston Villa le ganó 4-3 a Sunderland en un partidazo por la Premier League, pero la historia pudo haber sido muy distinta sin una intervención clave del arquero argentino en el cierre.

Con el partido 3-3 y en tiempo agregado, el Dibu quedó cara a cara con Habib Diarra, que intentó definir picándola. Sin embargo, el arquero reaccionó con reflejos y estiró el brazo para desviar la pelota en una atajada espectacular que sostuvo el empate.

Dibu Martínez salvó a Aston Villa con una atajada clave La atajada monumental de Dibu Martínez La atajada monumental de Dibu Martínez ESPN

Esa acción terminó siendo decisiva. Apenas unos instantes después, Aston Villa encontró el gol del triunfo a través de Tammy Abraham y cerró una victoria agónica en un encuentro lleno de emociones.

Tras el partido, el propio club inglés destacó la intervención del arquero en sus redes sociales y le pidió que “enmarque” la atajada, reflejando la importancia que tuvo en el resultado final.