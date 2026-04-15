Atento, Scaloni: la decisión del Aston Villa con Dibu Martínez tras el susto en la entrada en calor

Luego de su molestia durante el precalentamiento, el entrenador Unai Emery dio detalles sobre la condición física de Emiliano Martínez. ¿Ya está para jugar?

Tras el susto en la entrada en calor, Dibu Martínez está listo para volver a las canchas.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, estará disponible para jugar la vuelta de cuartos de final de la Europa League, donde su equipo intentará defender la ventaja que sacó de la ida como visitante del Bologna.

El Dibu había encendido las alarmas el fin de semana pasado, cuando sintió una molestia durante la entrada en calor y no pudo jugar el partido ante Nottingham Forest por la Premier League. Sin embargo, su ausencia fue por precaución y, por suerte, el 23 no tendrá que alejarse de las canchas.

Dibu Martínez se lesionó antes de jugar y fue reemplazado Dibu Martínez se lesionó antes de jugar y fue reemplazado

Dibu Martínez, disponible: Unai Emery confirma su estado físico "Entrenó con nosotros. Si todo va bien estará disponible y decidiremos si juega. Es un tipo y un portero fantástico y está listo. Está jugando a un gran nivel y estamos muy orgullosos de él", expresó Unai Emery, técnico de los Villanos, en la conferencia de prensa previa al duelo copero.

En el primer encuentro, el Aston Villa se hizo fuerte y venció a los italianos a domicilio con un contundente 3-1. resultado que les otorga ser favoritos para conseguir una plaza en semifinales.