Llamativa reacción de Cristiano Ronaldo al grito de "¡Messi, Messi!" tras marcar un gol: a cuántos quedó de los mil

Cristiano Ronaldo anotó en la goleada 4-0 de su equipo ante el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Además, protagonizó un tenso ida y vuelta con la hinchada rival.

El show de Cristiano Ronaldo en Arabia no para, aunque esta vez tuvo lugar en Dubái. El portugués volvió a convertir en la goleada 4-0 de Al Nassr frente a Al Wasl, por la ida de los cuartos de final de la Champions League Two de Asia, y avanzó un pasito más en su carrera por los 1000 goles.

Más allá del resultado, que dejó a su equipo con un pie en semifinales, todas las miradas volvieron a posarse sobre él. El ex Real Madrid y Juventus abrió el marcador a los 11 minutos luego de una gran jugada colectiva de su equipo, en la que solo debió empujar la pelota a la red.

Video: Cristiano Ronaldo convirtió un gol en el 4-0 de Al Nassr por la Champions de Asia 2 El gol 969 en la carrera de Cristiano Ronaldo. El gol 969 en la carrera de Cristiano Ronaldo. Video: ESPN

En el primer tiempo el Al Nassr sumó dos goles más y, ya sobre el final, Sadio Mané selló la goleada definitiva ante el equipo de Miguel Ángel Borja (ex River). Fue el tanto número 969 para Ronaldo como profesional, por lo que ahora quedó a apenas 31 gritos de alcanzar la histórica barrera de los mil.

No obstante, ese no fue el único motivo por el que el máximo goleador de todos los tiempos fue noticia. En medio del partido, los hinchas del Al Wasl se dirigieron hacia el portugués con un provocador cantito que ya se volvió habitual. "¡Messi, Messi!", entonaron los fanáticos, a modo de provocación.