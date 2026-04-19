Llamativa reacción de Cristiano Ronaldo al grito de "¡Messi, Messi!" tras marcar un gol: a cuántos quedó de los mil
Cristiano Ronaldo anotó en la goleada 4-0 de su equipo ante el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Además, protagonizó un tenso ida y vuelta con la hinchada rival.
El show de Cristiano Ronaldo en Arabia no para, aunque esta vez tuvo lugar en Dubái. El portugués volvió a convertir en la goleada 4-0 de Al Nassr frente a Al Wasl, por la ida de los cuartos de final de la Champions League Two de Asia, y avanzó un pasito más en su carrera por los 1000 goles.
Más allá del resultado, que dejó a su equipo con un pie en semifinales, todas las miradas volvieron a posarse sobre él. El ex Real Madrid y Juventus abrió el marcador a los 11 minutos luego de una gran jugada colectiva de su equipo, en la que solo debió empujar la pelota a la red.
Video: Cristiano Ronaldo convirtió un gol en el 4-0 de Al Nassr por la Champions de Asia 2
En el primer tiempo el Al Nassr sumó dos goles más y, ya sobre el final, Sadio Mané selló la goleada definitiva ante el equipo de Miguel Ángel Borja (ex River). Fue el tanto número 969 para Ronaldo como profesional, por lo que ahora quedó a apenas 31 gritos de alcanzar la histórica barrera de los mil.
No obstante, ese no fue el único motivo por el que el máximo goleador de todos los tiempos fue noticia. En medio del partido, los hinchas del Al Wasl se dirigieron hacia el portugués con un provocador cantito que ya se volvió habitual. "¡Messi, Messi!", entonaron los fanáticos, a modo de provocación.
La reacción de CR7 ante la provocación de los hinchas de Al Wasl
Y claro, CR7 no lo dejó pasar. Casi al instante, miró hacia una de las tribunas y respondió con dos gestos bien marcados. En primera instancia, les hizo el número dos con los dedos, aunque no quedó en claro por qué fue. El otro, fue mucho más claro y picante: se acercó su dedo índice y pidió silencio. La secuencia no tardó en viralizarse y reavivó la llama sobre la eterna rivalidad con el astro argentino.
Cabe recordar que esta serie debía disputarse a comienzos de marzo, pero fue postergada por el conflicto bélico en Medio Oriente. Ahora, con la llave casi definida, el club saudí espera por su posible rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Al Ahli y Al-Hussein.