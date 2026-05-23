La serie de Netflix ideal para ver este fin de semana largo y que tiene solo 6 episodios

Inspirada en hechos reales, esta serie de Netflix sigue a un grupo de agentes encubiertos que se infiltra en el narcotráfico británico de los años 90.

La serie arranca cuando un equipo de funcionarios británicos es enviado a infiltrarse en bandas narco en plena expansión del tráfico de drogas.

Hay series que encuentran su fuerza en el ritmo y otras que se sostienen por la tensión que se acumula capítulo tras capítulo. Legends logra combinar las dos cosas. La serie de Netflix propone una historia de infiltrados, crimen y operaciones encubiertas en la Gran Bretaña de los años 90, y lo hace con un formato breve que la vuelve muy fácil de avanzar durante un fin de semana.

La trama sigue a un grupo de funcionarios británicos que, ante el crecimiento del narcotráfico, es empujado a trabajar bajo identidades falsas para meterse dentro de algunas de las bandas más peligrosas del país. Desde ahí, Legends construye un thriller criminal que mezcla riesgo, doble vida y una presión constante sobre personajes que deben sostener una fachada mientras todo alrededor puede desmoronarse.

image Con 6 episodios, la serie aparece en Netflix como una opción muy cómoda para una maratón corta de fin de semana. Netflix

Uno de los puntos más interesantes de la serie está en que no parte de una invención total. Netflix la presenta como una historia inspirada en hechos reales, algo que le da un peso distinto a la misión de estos agentes y a todo el mundo que se abre detrás de las operaciones. Esa base real vuelve todavía más inquietante el recorrido de personajes que se mueven entre el deber, la mentira y el peligro permanente.

Una serie corta pero atrapante en Netflix También juega a favor el formato. Legends tiene solo 6 episodios, una extensión ideal para quienes buscan una serie que no se vuelva eterna y que pueda resolverse en pocas sentadas. Esa brevedad ayuda a que el conflicto se instale rápido y a que el suspenso no pierda fuerza con desvíos innecesarios.