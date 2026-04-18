Hervir lavanda: el método natural para perfumar y eliminar olores
La lavanda puede ser un gran aromatizante natural para el hogar: ideal para quienes desean reemplazar productos químicos.
Para mantener la casa siempre con un aroma fresco y agradable no hace falta gastar dinero de más. Muchas veces las plantas que ya tenemos en casa, como la menta, el romero o la lavanda, pueden convertirse en los mejores aromatizantes naturales del hogar.
Por qué usar lavanda como aromatizante
Hervir lavanda y aprovechar el vapor que desprende es una de las formas más efectivas de refrescar el aire de forma integral. Sus propiedades antisépticas naturales no actúan como aromatizante sino que también neutralizan los olores desagradables. Es ideal para usar después de cocinar, tras una limpieza profunda o simplemente para renovar la energía de cualquier espacio.
Hay tres ventajas claras en elegir lavanda como aromatizante natural. El vapor llega a tejidos como cortinas y rincones donde los sprays convencionales no alcanzan. El aceite esencial que se libera con el calor tiene una duración prolongada en el ambiente. Y es una opción perfecta para quienes prefieren evitar los productos químicos en su hogar.
Paso a paso: cómo crear tu propio aromatizante de lavanda
El procedimiento es muy sencillo y se puede hacer mientras se termina de ordenar la casa. Hay que poner a hervir una olla pequeña con dos tazas de agua. Cuando el agua esté en ebullición, agregar un puñado de flores de lavanda, ya sean frescas o secas. Luego bajar el fuego al mínimo y dejar que la olla humee suavemente. Con cuidado, se puede llevar la olla a distintos ambientes para que el vapor perfume toda la casa de forma natural y uniforme.