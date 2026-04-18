Hervir lavanda: el método natural para perfumar y eliminar olores

Para mantener la casa siempre con un aroma fresco y agradable no hace falta gastar dinero de más. Muchas veces las plantas que ya tenemos en casa, como la menta, el romero o la lavanda, pueden convertirse en los mejores aromatizantes naturales del hogar.

Por qué usar lavanda como aromatizante Hervir lavanda y aprovechar el vapor que desprende es una de las formas más efectivas de refrescar el aire de forma integral. Sus propiedades antisépticas naturales no actúan como aromatizante sino que también neutralizan los olores desagradables. Es ideal para usar después de cocinar, tras una limpieza profunda o simplemente para renovar la energía de cualquier espacio.

Hay tres ventajas claras en elegir lavanda como aromatizante natural. El vapor llega a tejidos como cortinas y rincones donde los sprays convencionales no alcanzan. El aceite esencial que se libera con el calor tiene una duración prolongada en el ambiente. Y es una opción perfecta para quienes prefieren evitar los productos químicos en su hogar.

lavanda Hervir lavanda es el método más efectivo para eliminar olores persistentes en la cocina y el living. Foto: Archivo