Multan con $1833 millones a un buque extranjero detectado dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina

La embarcación Hai Xiang 2 fue identificada a partir del monitoreo de la Prefectura Naval Argentina. Ya son cuatro los buques extranjeros sancionados en lo que va de 2026.

Un buque de bandera extranjera fue detectado mientras operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la empresa propietaria recibió una sanción de $1833 millones, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Se trata del Hai Xiang 2, una embarcación de bandera de Vanuatu, país de Oceanía. De acuerdo con la información oficial, fue identificada mediante las tareas de monitoreo realizadas por la Prefectura Naval Argentina, junto con el análisis de sus movimientos y velocidad.

La actuación se realizó de acuerdo con lo establecido en la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. La Prefectura Naval Argentina tuvo a su cargo las tareas de vigilancia que permitieron avanzar con la actuación. Con esta sanción, ya son cuatro las embarcaciones extranjeras sancionadas durante 2026.

Qué es la Zona Económica Exclusiva Argentina La Zona Económica Exclusiva Argentina se extiende hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base. En ese espacio, el país ejerce derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales.

Los buques pesqueros son controlados por la Prefectura Naval Argentina El contexto de las exportaciones pesqueras argentinas La sanción al Hai Xiang 2 se produce durante un año en el que la actividad pesquera argentina mostró un fuerte crecimiento de sus ventas externas. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron 291.894,3 toneladas, por un valor de US$1005,6 millones, según datos de la Secretaría de Agricultura.