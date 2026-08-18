Chubut: Identificaron al padre que dejó manejar a su hija de 9 años y le suspendieron la licencia

El hombre había sido filmado mientras permitía que la menor condujera una camioneta por las calles de Lago Puelo. En el vehículo también viajaba otro niño, hermano de la nena, sin las medidas de seguridad correspondientes.

Las autoridades de Lago Puelo, Chubut, identificaron al padre que protagonizó un video viral en el que se lo ve permitiendo que su hija de 9 años conduzca una camioneta mientras él la filma y la felicita desde el asiento del acompañante. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que el hombre fue localizado en las últimas horas y que se dispuso su suspensión preventiva ante la gravedad del episodio.

La situación había comenzado a investigarse luego de que las imágenes se difundieran en redes sociales. En el video, la menor, identificada como Juli, aparece al volante del vehículo mientras circula por las calles de la localidad.

Qué se ve en el video de la nena que manejaba Durante la secuencia, la niña conduce mientras su padre la acompaña y la alienta con distintos comentarios. En un momento, el hermano menor de la chica le pregunta al adulto: "Papi, ¿después me puedo subir yo?". El hombre le responde que no puede hacerlo porque todavía no llega a los pedales y explica que su hermana sí puede porque alcanza los controles.

"Nos lleva a El Bolsón ahora", agrega el padre en tono de broma. Más adelante, mientras la menor continúa al volante, el hombre la felicita: "Muy buena la piloto, eh. ¿Y el copiloto?" Luego le pregunta cuántos años tiene y la niña responde que tiene nueve. El adulto continúa con el comentario: "¿Y estás manejando? ¿Qué te copiás de tu papá, vos? ¿Viste que tu papá podía?".

Otro niño viajaba en la camioneta Además de la menor que conducía, en el vehículo viajaba otro niño, hermano menor de la nena, que no contaba con las medidas de seguridad correspondientes. Este fue uno de los aspectos señalados por las autoridades locales, junto con el hecho de que un adulto haya permitido que una menor de edad estuviera al volante.