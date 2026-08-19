Marcha de los endeudados: cuándo y a qué hora es la movilización al Ministerio de Economía

Una nueva movilización tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires este jueves contra el gobierno de Javier Milei para reclamar respuestas frente al endeudamiento de las familias. La marcha comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia y tendrá como destino el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, donde los manifestantes expondrán sus reclamos alrededor de las 14:30.

La convocatoria reúne a las tres centrales sindicales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos sociales y territoriales, al colectivo Ni Una Menos, además de sectores autoconvocados como Endeudadxs Organizadxs. La protesta se realizará en paralelo con una movilización de pequeñas y medianas empresas, que comenzará por la mañana frente a la Casa Rosada.

El reclamo principal apunta al endeudamiento familiar y a las dificultades que atraviesan quienes recurren a créditos, tarjetas, billeteras virtuales y otros mecanismos de financiamiento para afrontar gastos cotidianos como alquiler, comida, servicios y otros gastos básicos.

La convocatoria a la Marcha de los Endeudados por Ni Una Menos.

Según los organizadores, unos 20 millones de personas están afectados por el endeudamiento y cerca de 6 millones atraviesan una situación de morosidad avanzada. Los dirigentes sindicales cuestionan el impacto de la caída de los ingresos, el deterioro del consumo y las tasas de interés sobre las familias.

La deuda en mora de las familias alcanzó en junio el 17,5% del total, según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, un nivel que también fue registrado por un informe de la Universidad Austral y la consultora EcoGo.

El dato muestra un fuerte deterioro: en diciembre de 2024 la mora representaba el 3,6% del crédito, mientras que un año después había trepado al 12,6%. En apenas 18 meses, el nivel se multiplicó 4,9 veces.

El informe señala además que la morosidad de las familias alcanzó los $15.800 millones en junio. De ese total, alrededor del 35% (unos $5.600 millones) fue calificado como “irrecuperable” por el Banco Central, debido a que registra atrasos superiores a 365 días.

El resto de las deudas también presenta atrasos significativos: más del 40% lleva entre seis y doce meses de mora, mientras que el 24% restante acumula entre uno y tres meses de retraso.