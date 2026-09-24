Anmat prohibió productos para bajar de peso con un peligroso fármaco experimental

La Anmat prohibió el uso y la comercialización de un producto para adelgazar que contiene retatrutida, una sustancia en fase experimental.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió "el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica" de cualquier producto para administración humana que declare contener el ingrediente "retatrutide" o "retatrutida". La estricta medida sanitaria se oficializó hoy a través de la Disposición 6140/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La investigación del organismo se inició a raíz de una denuncia recibida vía correo electrónico, donde se alertaba sobre dos enlaces web que ofrecían libremente artículos con este componente. Ante esta situación, la Anmat determinó que era urgente actuar de manera preventiva, ya que los productos detectados carecen de "registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa aplicable".

Una sustancia en fase experimental El principal factor de riesgo radica en la naturaleza de la droga ofrecida. Según detalló la disposición oficial, en la República Argentina "no existen especialidades medicinales comercializadas" que contengan esta sustancia. Esto se debe a que la retatrutida es un ingrediente que actualmente "se encuentra en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes que padecen diabetes tipo II y control inadecuado de la glucemia".

Al no contar con los avales sanitarios para su comercialización al público general, su consumo sin supervisión médica representa un grave riesgo. Por este motivo, la prohibición regirá "hasta tanto se encuentren autorizados por esta Anmat, excepto para el caso de investigaciones clínicas expresamente autorizadas por esta Administración Nacional".

La retatrutida es un componente que se encuentra en rigurosa etapa de investigación clínica para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo II. Foto: Archivo Alerta regional y denuncia penal El peligro por la venta ilegal de esta sustancia ya encendió las alarmas en los países vecinos. Durante el proceso de investigación, las autoridades locales confirmaron que tanto la Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil (ANVISA) como su par de Paraguay (DINAVISA) ya "han publicado alertas respecto de productos que contienen retatrutide".