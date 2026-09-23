CUD: cómo renovarlo y qué documentación se necesita

Mantener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente es clave para acceder a beneficios en salud, transporte y asignaciones familiares.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es válido en todo el país. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento válido en todo el país que permite acceder a los derechos y prestaciones previstos por las leyes nacionales 22431 y 24901. Debido a la alta demanda y las demoras administrativas registradas en distintas jurisdicciones, los organismos oficiales actualizaron los plazos recomendados para quienes deben renovar su certificado este año.

Aunque la Resolución N° 2520/2024 habilitó la prórroga para 2026 de aquellos CUD que tenían fecha de vencimiento o actualización fijada para 2025, un gran número de titulares debe realizar el trámite presencial en la actualidad.

Ante este escenario, entidades como el IPRODICH y la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de Necochea recomiendan comenzar el trámite de renovación tres meses (90 días) antes de que venza el documento. Iniciar el expediente con esta anticipación no modifica ni adelanta la fecha de vencimiento original, pero le asegura al titular conseguir una cita con la Junta Evaluadora lo más cerca posible de la expiración, evitando quedar sin cobertura.

La renovación del CUD conviene iniciarla con tres meses de anticipación. Foto: Archivo Cómo iniciar la renovación y qué documentos llevar Para conocer los requisitos específicos, el interesado debe completar primero un formulario oficial donde se detalla el tipo de trámite ("renovación"), la edad, el origen del problema de salud por el cual se solicita el certificado y el lugar de residencia. Al momento de presentarse, la documentación general obligatoria incluye:

DNI del titular.

El CUD anterior (en caso de extravío, se debe presentar la denuncia policial).

Certificado médico completo y/o resumen de la historia clínica original (con una antigüedad máxima de 12 meses).

Estudios complementarios correspondientes a la patología.

Planillas oficiales para solicitar el CUD. Cuáles son los beneficios que garantiza el CUD Mantener el certificado vigente es indispensable para acceder a una serie de derechos fundamentales y coberturas económicas: