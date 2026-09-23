Alerta por el Niño: estiman hasta 450.000 muertes y estos serían los países más afectados

El Niño podría tener consecuencias mucho más graves que temperaturas por encima de lo normal. Un nuevo informe del Climate Impact Lab estima que el calor adicional provocado por este fenómeno climático podría estar relacionado con unas 451.000 muertes adicionales en distintas partes del mundo entre junio de 2026 y febrero de 2027.

La cifra puede resultar difícil de entender, pero hay un punto clave: los investigadores no están diciendo que El Niño provocará de manera directa todas esas muertes. La estimación calcula cuántas personas podrían morir como consecuencia del aumento adicional de las temperaturas respecto de lo que sucede durante un año normal.

El informe también permite mirar hacia adelante. Entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, los científicos proyectan aproximadamente 239.000 muertes adicionales relacionadas con el calor. El número podría seguir aumentando posteriormente porque El Niño continuará influyendo sobre las temperaturas durante 2027.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas de una amplia zona del océano Pacífico ecuatorial se vuelven más cálidas de lo habitual. Ese cambio puede modificar las lluvias, los vientos y las temperaturas en buena parte del planeta.

El problema es que este episodio está ocurriendo sobre un mundo que ya es más cálido por el cambio climático. Según el Climate Impact Lab, durante los próximos meses la temperatura sobre las zonas terrestres del planeta podría estar alrededor de 1,2° por encima de lo normal . Los investigadores calculan además que habrá aproximadamente 44% más días de calor extremo que durante un año habitual.

Eso no significa que todos los países tendrán exactamente 1,2° más de temperatura. El impacto será diferente en cada región y también cambiará a medida que avance El Niño. El calor extremo puede convertirse en un problema especialmente peligroso para adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades previas y trabajadores que pasan muchas horas al aire libre. También puede aumentar la presión sobre hospitales y sistemas eléctricos.

Muertes adicionales relacionadas con el calor previstas entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, en comparación con el período 1996-2025. Climate Impact Lab

Estos serán los países más afectados por El Niño

El mayor impacto se espera en países tropicales y regiones con grandes poblaciones expuestas a temperaturas elevadas.

Nigeria aparece como uno de los casos más preocupantes. Los investigadores estiman unas 31.400 muertes adicionales relacionadas con el calor entre septiembre y febrero.

También se esperan fuertes consecuencias en otros países del Sahel africano. La estimación señala alrededor de 17.500 muertes adicionales en Sudán, 10.000 en Níger y 8.000 en Chad.

Asia será otro de los grandes focos. En Indonesia podrían registrarse aproximadamente 19.300 muertes adicionales, mientras que para India la proyección alcanza unas 15.800.

Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya también aparecen entre los lugares más expuestos. En conjunto, estos cuatro países podrían acumular unas 19.400 muertes adicionales relacionadas con las temperaturas extremas.

América del Sur tampoco quedará afuera. Brasil es uno de los países que aparece con mayor impacto previsto, con alrededor de 13.300 muertes adicionales entre septiembre y febrero. Estados Unidos también aparece entre los veinte países con mayor número absoluto de muertes adicionales, aunque bastante por debajo de los países más afectados. Allí se proyectan aproximadamente 3.500.

El estudio no ubicó a Argentina entre los países con mayor cantidad de muertes adicionales proyectadas por el impacto del Niño.

El peligro no terminará en febrero

Una de las cuestiones que más preocupa a los científicos es que febrero no marcaría necesariamente el final del impacto. Los cálculos disponibles llegan hasta ese mes porque ese es el límite actual de los pronósticos estacionales utilizados por los investigadores. Sin embargo, se espera que las temperaturas anormalmente elevadas continúen durante parte de 2027.

Países como India y Pakistán podrían enfrentar un aumento de las muertes relacionadas con el calor cuando llegue el verano del hemisferio norte. Además, las cifras del informe solo calculan las muertes vinculadas al calor adicional. No incluyen otras posibles consecuencias de El Niño, como inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdidas de cosechas o problemas de abastecimiento de alimentos.

Cómo calcularon las posibles muertes

Para realizar la estimación, los especialistas analizaron la relación entre temperatura y mortalidad en 24.378 regiones del mundo.

En términos simples, estudiaron cuánto aumenta o disminuye normalmente la mortalidad cuando sube la temperatura en cada región. Luego combinaron esos datos con los pronósticos sobre cuánto calor adicional podría generar este Niño durante los próximos meses. También tuvieron en cuenta que una temperatura determinada no produce el mismo impacto en todas partes. Una población acostumbrada al calor y con acceso generalizado a aire acondicionado, buenos hospitales y viviendas preparadas puede responder de manera diferente a otra población con menos recursos.

Los cálculos comparan las muertes esperadas durante este Niño con las que normalmente ocurrirían en esos mismos meses tomando como referencia el período comprendido entre 1996 y 2025. El Climate Impact Lab aclara que el informe completo todavía será presentado para su revisión en una revista científica. Sin embargo, la metodología utilizada para relacionar temperatura y mortalidad se apoya en investigaciones científicas previas revisadas por especialistas.

Qué se puede hacer para reducir el impacto

Los autores remarcan que estas cifras son proyecciones y no un resultado inevitable. La utilidad del pronóstico es justamente identificar los lugares donde se espera el mayor impacto antes de que lleguen los meses más peligrosos. Entre las medidas que pueden reducir las muertes aparecen los sistemas de alerta temprana por calor, centros donde las personas puedan refrescarse, puestos de hidratación y una mayor capacidad de atención en hospitales durante los días más extremos.

También se recomienda reforzar la protección de las personas que trabajan al aire libre y localizar previamente a los grupos más vulnerables.

Para los investigadores, este Niño ofrece además una advertencia de lo que podría convertirse en algo mucho más habitual durante las próximas décadas. Las temperaturas excepcionales que hoy aparecen asociadas a un fenómeno climático extraordinario podrían acercarse cada vez más a la normalidad a medida que avance el calentamiento global.

Acá está el informe completo.