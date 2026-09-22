El Niño se intensifica: la OMS pide a los países reforzar sus sistemas de atención médica

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) pidió a los países que podrían verse afectados por el fenómeno de El Niño que refuercen la vigilancia epidemiológica y preparen sus sistemas de atención sanitaria para responder con rapidez ante posibles emergencias.

Durante una presentación ante la prensa en Ginebra, la jefa de la Unidad de Reducción de Riesgos, Operaciones Humanitarias y Cambio Climático de la OMS, Teresa Zakaria, definió a El Niño como un “multiplicador de riesgos” para la salud pública.

Según explicó, las consecuencias pueden ser especialmente graves en regiones donde los fenómenos climáticos extremos coincidan con sistemas sanitarios débiles, inseguridad alimentaria y dificultades para acceder a la atención médica.

Entre los principales riesgos aparecen la malnutrición y el cólera, tanto en zonas afectadas por sequías como en aquellas que sufran inundaciones . La OMS señaló que más de 150 millones de personas ya atraviesan una situación de inseguridad alimentaria aguda, un escenario que podría agravarse por el impacto de El Niño sobre la producción de alimentos y actividades como la pesca y la ganadería.

La OMS recomendó a los gobiernos anticiparse a las consecuencias del fenómeno y reforzar sus capacidades antes de que se produzcan las situaciones más graves.

Una de las medidas sugeridas es adelantar el reaprovisionamiento de medicamentos, insumos y suministros médicos en las zonas consideradas de mayor riesgo.

El período de mayor intensidad de El Niño está previsto entre noviembre y los primeros meses de 2027, por lo que las autoridades todavía cuentan con un margen para implementar medidas preventivas.

El riesgo de más enfermedades

Otro de los focos de preocupación está relacionado con las enfermedades transmitidas por vectores. Las modificaciones en las temperaturas y en los patrones de precipitaciones pueden favorecer la expansión de enfermedades como malaria, dengue, chikunguña, fiebre amarilla y zika.

La OMS advirtió que estos cambios incluso podrían favorecer la aparición de enfermedades en zonas donde tradicionalmente no se registraban, incluidas algunas regiones ubicadas a mayor altitud.

Armel Castellan, asesor en temperaturas extremas del Programa Conjunto sobre Salud y Clima de la OMS y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señaló que El Niño se encuentra en una etapa de intensificación.

El especialista también remarcó que las temperaturas globales y las de la superficie del mar alcanzaron valores récord, mientras que las modificaciones en los patrones de lluvia pueden generar condiciones favorables para enfermedades transmitidas tanto por mosquitos como por agua contaminada.

“Todavía estamos a tiempo de actuar”

Desde la OMS destacaron que los pronósticos meteorológicos permiten anticiparse a los posibles efectos sobre la población.

“Tenemos las previsiones, tenemos la ciencia”, sostuvo Castellan, al remarcar que las predicciones de la OMM brindan a las autoridades sanitarias un margen de anticipación para prepararse.

Ese tiempo, explicó, permite “mirar hacia adelante y prepararse, en lugar de limitarse a reparar los daños”. “Todavía estamos a tiempo de actuar”, afirmó el especialista.