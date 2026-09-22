Temporal en Santa Teresita: buscan desesperadamente a dos kayakistas que desaparecieron tras meterse al mar

El operativo comenzó después de que uno de los kayakista se comunicara con Prefectura Naval y advirtiera que no podían regresar a la costa de Santa Teresita.

Este martes, efectivos de la Prefectura Naval buscan intensamente a dos kayakistas que desaparecieron la mañana del lunes después de ingresar al mar en la localidad bonaerense de Santa Teresita, en medio de las condiciones climáticas adversas. Uno de ellos logró comunicarse con la fuerza para pedir ayuda y advirtió que no podían regresar a la costa. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron hasta el sector que habían indicado, ya no estaban allí.

Según trascendió, las dos personas habían ingresado al mar alrededor de las 10 del lunes. Tras recibir el pedido de asistencia, Prefectura activó un operativo para intentar localizarlas. Una moto de agua de la fuerza se trasladó hasta el punto donde los kayakistas habían informado que se encontraban. Al llegar, los efectivos no encontraron ni a las personas ni a las embarcaciones. Desde ese momento, el personal continúa con las tareas para establecer su ubicación.

El temporal complica la búsqueda de los kayakistas El operativo se desarrolla bajo condiciones climáticas adversas, con fuertes vientos que dificultan las tareas de búsqueda en el mar. Pese a las condiciones meteorológicas, Prefectura mantiene activo el protocolo previsto para este tipo de situaciones con el objetivo de localizar a las dos personas. Como parte del procedimiento también se difundieron las características de los kayaks para facilitar su identificación.

Cómo son los kayaks que buscan en Santa Teresita Una de las embarcaciones es un kayak Karku de color verde, mientras que la segunda corresponde a un Escualo de color turquesa. La descripción de ambos forma parte de la información difundida durante el operativo para intentar dar con los dos kayakistas.